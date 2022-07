Stadtwerke Landsberg finden neuen Vorstand

Seit April ist der Posten des kaufmännischen Vorstands bei den Stadtwerken Landsberg vakant. Jetzt ist ein Nachfolger von Christof Lange gefunden.

Die Stadtwerke Landsberg werden ab Oktober wieder von einer Doppelspitze geleitet. Jörg Gründinger übernimmt das Amt des neuen kaufmännischen Vorstands. Gemeinsam mit Gerald Nübel, dem technischen Vorstand, lenkt er dann die Geschicke des Kommunalunternehmens.

Der 53-jährige Jörg Gründinger arbeitet derzeit bei den Stadtwerken Rüsselsheim als kaufmännischer Leiter, Prokurist und Geschäftsführer eines Tochterunternehmens, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Zuvor sammelte er Erfahrungen bei kommunalen Versorgern. Jörg Gründinger ist studierter Betriebswirt und bringe umfangreiches Wissen aus den Bereichen Controlling, Finanz- und Rechnungswesen und Unternehmensführung mit.

Jörg Gründinger überzeugt mit Know-how

Der Landsberger Stadtrat hatte sich laut Pressemeldung für Jörg Gründinger entschieden, da er nicht nur 20 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft mitbringt, sondern auch durch sein Know-how bei Themen überzeugte, die für die Zukunft wichtig seien wie beispielsweise beim Thema Bürgerbeteiligungen bei erneuerbaren Energien. Für Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) die ideale Besetzung für diese wichtige Position: „Die Kompetenz und die Erfahrung von Jörg Gründinger haben uns überzeugt. Mit ihm an der Doppelspitze gehen die Stadtwerke gestärkt in die Zukunft.“

Der langjährige kaufmännische Vorstand Christof Lange hatte das Kommunalunternehmen zum 31. März verlassen. Der Verwaltungsrat sowie die Verwaltungsratsvorsitzende, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, hatten den Weggang sehr bedauert. Lange hatte seine Entscheidung Mitte Dezember mitgeteilt. Er wolle sich neuen Herausforderungen im Umfeld der Unternehmensberatung stellen. (AZ)

