Stadtwerke Landsberg KU geben Einblicke in nachhaltige Trinkwassergewinnung

Im Rahmen der Wasserwoche, die als thematische Einstimmung auf das 3. Landsberger Wassersymposium diente, öffneten die Stadtwerke Landsberg KU am 19. und 20. März ihre Tore für zwei exklusive Führungen rund um den neuen Horizontalfilterbrunnen im Westen von Landsberg. Die kostenfreien Veranstaltungen stießen auf großes Interesse und boten den Besucherinnen und Besuchern spannende Einblicke in die moderne Trinkwassergewinnung. Die Teilnehmer erhielten eine umfassende Einführung in die Wasserversorgung der Stadt Landsberg sowie umliegender Gemeinden und lernten unter anderem die Unterschiede zwischen Quell- und Brunnengewinnung und auch die Funktionsweise von Horizontalfilterbrunnen kennen. Der neue Brunnen, der mit innovativer Technik überzeugt, stellt einen Meilenstein in der nachhaltigen Nutzung regionaler Grundwasserressourcen dar.

