Stadtwerke Landsberg KU – „Wünsch dir was“-Aktion: Herzenswünsche erfüllen mit der Lebenshilfe Landsberg

Auch in diesem Jahr möchten die Stadtwerke Landsberg KU mit der Weihnachtsaktion „Wünsch dir was“ Freude schenken und Herzen berühren. Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr, bei dem das SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech im Fokus stand, richtet sich die diesjährige Aktion an die Menschen mit geistiger, seelischer und/oder körperlicher Behinderung aus dem ambulant Unterstützen Wohnen der Lebenshilfe Landsberg am Lech. In enger Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Landsberg wurden die Herzenswünsche von rund 60 Bewohnern des Ambulant Unterstützten Wohnens ermittelt. Dafür erhielten die Teilnehmer Wunschzettel, auf denen sie bis zu drei persönliche Wünsche notieren konnten. Ziel der Stadtwerke Landsberg KU war es, aus diesen Wünschen mindestens einen Herzenswunsch zu erfüllen – von kleinen Alltagsfreuden bis hin zu besonderen, individuellen Geschenken, die den Alltag bereichern und für strahlende Gesichter sorgen.

Die Lebenshilfe Landsberg setzt sich seit Jahrzehnten für die Unterstützung, Förderung und Inklusion von Menschen mit Behinderung ein. Mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen, von Förderung in allen Lebensaltern über schulische Begleitung bis hin zu differenzierten Wohn- und Freizeitangeboten, schafft die Lebenshilfe Lebensräume für Selbstständigkeit und Teilhabe. Im Mittelpunkt stehen stets die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Menschen. Das Ambulant Unterstützte Wohnen (AUW) und Betreute Einzelwohnen (BEW) ermöglicht Menschen mit geistiger, seelischer und/oder körperlicher Behinderung ein selbstbestimmtes Leben in einer eigenen Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft. Dabei stehen ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe unterstützend zur Seite.

Am 17. Dezember 2024 fand die feierliche Geschenkübergabe in der Zentrale der Lebenshilfe am Penzinger Feld statt. Christoph Lauer, Geschäftsführer der Lebenshilfe Landsberg, Claudia Kölling-Groeger, Leitung Ambulant Unterstützes Wohnen, Daniela Löffler, stellvertretende Leitung Ambulant Unterstützes Wohnen, sowie weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe waren anwesend, um gemeinsam mit den betreuten Personen diesen Moment zu feiern.

Jörg Gründinger (2. von rechts), Vorstand Stadtwerke Landsberg KU, überreicht einem Bewohner (2. von links) des Ambulant Unterstützen Wohnen der Lebenshilfe sein individuelles Weihnachtsgeschenk. Claudia Kölling-Groeger (1. von links), Leitung Ambulant Unterstützes Wohnen, und Cornelia Schmidt (1. von rechts), Abteilungsleitung Marketing & Vertrieb der Stadtwerke Landsberg KU freuen sich mit dem Beschenkten. Foto: Lebenshilfe Landsberg

