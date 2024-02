Stadtwerke Landsberg müssen die Strompreise erneut anheben

Privathaushalte und Firmen sollten eigentlich entlastet werden. Doch die Bundesregierung streicht einen Zuschuss für Netzentgelte. Das hat Auswirkungen auf Verbraucher in Landsberg.

Wie die Stadtwerke Landsberg in einer Pressemeldung mitteilen, stehen die Energiepreise in Deutschland durch steigende Übertragungsnetzentgelte vor einer erheblichen Erhöhung. Dies sei eine Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformations-Fonds. Die Übertragungsnetzentgelte beim Strom würden durchschnittlich auf 6,43 Cent pro Kilowattstunde ansteigen, was mehr als eine Verdoppelung der vorherigen Kosten darstellt. Versorger wie die Stadtwerke sehen sich daher gezwungen, die gestiegenen Kosten an die Verbraucher weiterzugeben.

Ursprünglich hatte die Bundesregierung geplant, die Stabilität der Übertragungsnetzentgelte durch einen Zuschuss in Höhe von 5,5 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu unterstützen, heißt es in der Pressemeldung. Ziel dieser Maßnahme war es, die Entgelte zu reduzieren und somit eine finanzielle Entlastung für Privathaushalte und Unternehmen zu schaffen. Jedoch musste diese Regelung infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zurückgenommen werden. Infolgedessen hätten die Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, Amprion, Tennet und Transnet BW eine Erhöhung der Übertragungsnetzentgelte für das Jahr 2024 bekannt gegeben.

Die Stadtwerke wollen demnächst über die Preisanpassungen informieren

Diese Anpassung habe auch eine Erhöhung der StromNEV-Umlage zur Folge, die von bisher 0,403 Cent pro Kilowattstunde auf 0,643 Cent pro Kilowattstunde angehoben wurde. Die Stadtwerke sehen sich infolgedessen gezwungen, die Tarife für ihre Kundinnen und Kunden zum 1. April 2024 umzustellen. Konkret führt dies etwa bei einem jährlichen Stromverbrauch von 2500 Kilowattstunden im Tarif Komfort zu monatlichen Mehrkosten von etwa 4,73 Euro für die Kundinnen und Kunden. Die Stadtwerke wollen ihre Kundinnen und Kunden mit einem detaillierten Preisinformationsschreiben über die anstehenden Preisanpassungen informieren.

„Diese Entwicklungen stellen eine unerwartete finanzielle Belastung für nahezu alle Stromkunden in der Bundesrepublik und im Besonderen für Industriekunden dar, was wir bei den Stadtwerken Landsberg zutiefst bedauern“, teilt Cornelia Schmidt, Abteilungsleitung Marketing & Vertrieb bei den Stadtwerken, mit. Die Erhöhung könne besonders für Geschäftskunden spürbar sein, da bei ihnen die Netzentgelte in voller Höhe umgelegt würden. Die Notwendigkeit, die Preise anzupassen, führe bei den Versorgern zu zusätzlichem Aufwand in Bereichen wie Personal und IT. (AZ)

Lesen Sie dazu auch