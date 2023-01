Stadtwerke Landsberg schließen 2021 mit deutlichem Minus ab

Die Stadtwerke Landsberg geben die Geschäftszahlen für 2021 bekannt. Welchen Einfluss die Corona-Pandemie hat.

Erfreulichen Kundenzuwächsen bei Strom und Gas stehen Mehrausgaben für den Ausbau der Netze und die Energiebeschaffung gegenüber: So fasst Jörg Gründinger, Kaufmännischer Vorstand der Stadtwerke Landsberg, das Geschäftsjahr 2021 zusammen. Unterm Strich haben die Stadtwerke ihre Vertriebsziele übererfüllt und somit ihre Position als Energieversorger in der Stadt Landsberg und in der Region verstärkt, heißt es in einer Pressemeldung des Kommunalunternehmens. Deutlich wird aus den Zahlen aber auch: Das Jahr 2021 wurde mit einem deutlichen Minus abgeschlossen.

Die Stadtwerke haben eigenen Angaben zufolge im Jahr 2021 insgesamt 639 Strom- und Gaskunden gewinnen können. Doch Lockdowns während der Corona-Pandemie, stark gestiegene Baukosten und die Energiepreiskrise hätten die positive Entwicklung getrübt. "Unterm Strich schließt das Unternehmen rund 1,35 Millionen Euro unter Plan ab. Ziel war eine schwarze Null“, erklärt Jörg Gründinger. Gerald Nübel, Technischer Vorstand der Stadtwerke Landsberg, fasst zusammen: "Die gestiegenen Beschaffungskosten an den Energiemärkten und die Verteuerungen in der Baubranche haben uns zusätzlich hart getroffen, wie viele andere Energieunternehmen auch.“

Die beiden Vorstände sehen das Unternehmen auf einem guten Weg

Die Entwicklung des Gesamtunternehmens sei aber insgesamt gut, davon sind beide Vorstände überzeugt. Gerald Nübel sagt: "2021 war ein Ausnahmejahr mit vielen komplexen Herausforderungen. Wir hatten hohe Investitionen, die für unsere Positionierung und die künftige Entwicklung Landsbergs enorm wichtig sind.“ Jörg Gründinger fügt an: "Erfreulich ist, dass unsere Kundenzahlen wachsen." Im Jahr 2022 seien 2617 neue Strom- und Gaskunden dazugekommen. Das zeige, welches Vertrauen die Stadtwerke bei den Menschen in Landsberg genießen und wie attraktiv die Angebote sind. Schwerpunkte der Investitionen im laufenden Geschäftsjahr 2022 und im neuen Jahr sind laut Pressemeldung der weitere Ausbau nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen, die Sanierung des Inselbads und die Sicherung einer langfristigen Trinkwasserversorgung.

Sie leiten die Stadtwerke Landsberg: (von links) Jörg Gründinger (kaufmännischer Vorstand) und Gerald Nübel (technischer Vorstand). Foto: Christian Rudnik

Höhere Umsatzerlöse als erwartet haben die Stadtwerke für Dienstleistungen erzielt, die von der Stadt Landsberg in Auftrag gegeben wurden. Dazu zählen beispielsweise der Betrieb und die Wartung der Straßenbeleuchtung. "Wir verstehen uns nicht nur als Unternehmen der Stadt, sondern auch als Partner der Stadt für die Daseinsvorsorge und Zukunftsentwicklung“, sagt Gerald Nübel und ergänzt: "Gemeinsam gehen wir in den nächsten Jahren einige Großprojekte an, wie die Sanierung des Inselbads und der weitere Ausbau der Wärme- und Mobilitätswende.“

Der Geschäftsbereich Parken ist defizitär, aufgrund der Lockdowns und sonstiger Einkaufsbeschränkungen durch die Pandemie. Auch im Stromnetz gab es große Verluste, weil die Durchleitungsmengen coronabedingt wesentlich geringer ausgefallen sind als angenommen. Das Inselbad ist der dritte große Negativposten: Dort schlagen 2021 die Einbrüche bei den Besucherzahlen durch Corona zu Buche. (AZ)

