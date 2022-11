Stadtwerke Landsberg: Strom und Gas werden im Januar teurer

Die Energiemärkte sind nach wie vor angespannt. Die Stadtwerke Landsberg kündigen nun eine Preiserhöhung bei Strom und Gas zum Jahreswechsel an.

Seit Monaten bewegen sich die Preise für Strom und Gas an den Beschaffungsmärkten in historischer Höhe. Die Stadtwerke Landsberg haben laut einer Pressemitteilung die großen Ausschläge zu weiten Teilen auffangen können. Doch die Kosten an Europas Energiemärkten bleiben auf einem hohen Niveau. "Wir können diese nie dagewesene Vervielfachung nicht vollständig auffangen", erklärt Cornelia Schmidt, Leiterin Marketing und Vertrieb bei den Stadtwerken Landsberg.

Vor diesem Hintergrund erhöht das kommunale Versorgungsunternehmen zum 1. Januar 2023 die Preise für Strom und Gas in allen Tarifen. Cornelia Schmidt betont, dass die Stadtwerke alle Erleichterungen von der Bundesregierung schnell und unkompliziert weitergeben. Die Mehrwertsteuersenkung auf Gas hat der Gesetzgeber schon seit Oktober festgelegt. Cornelia Schmidt sagt: "Wir gehen hier für unsere Kunden sogar einen Schritt weiter und senken den Satz für das gesamte Jahr 2022 von 19 auf 7 Prozent ab." Die hauseigene Entlastung weisen die Stadtwerke auf der Jahresendabrechnung aus. Die Preisbremsen für Strom und Gas setzen die Stadtwerke Landsberg um, sobald klar ist, wie die Abwicklung aussehen soll. Cornelia Schmidt fügt an: "Allerdings liegen unsere Strompreise ohnehin unterhalb der derzeit diskutierten 40 Cent pro Kilowattstunde."

Grund- und Arbeitspreise in allen Gastarifen werden angepasst

Die Stadtwerke Landsberg passen die Grund- und Arbeitspreise in allen Gastarifen an. Beim Grundpreis führen erhöhte Netzentgelte zu einem Kostenanstieg. Im gefragten Tarif "Gas flexibel" steigt der Grundpreis um 1,30 Euro im Monat brutto. Der Arbeitspreis erhöht sich um 5,95 Cent pro Kilowattstunde inklusive Steuern.

Der Brutto-Grundpreis im Tarif "Strom flexibel" steigt um 1,83 Euro im Monat. Auch hier werden gestiegene Netzentgelte durchgereicht. Der Arbeitspreis erhöht sich um 3,5 Cent pro Kilowattstunde, inklusive Steuern. Cornelia Schmidt erklärt, dass sich die Gaskrise aufgrund der Regelungen am Markt auch bei den Strompreisen bemerkbar macht: Der Strompreis an der Börse wird vom teuersten Kraftwerk bestimmt, das gebraucht wird, um die Nachfrage nach Strom zu decken und das sind derzeit die Gaskraftwerke.

Die Stadtwerke haben bereits Schreiben mit den individuellen Preisanpassungen an alle Kunden verschickt. Die neu berechneten Abschläge werden mit der Jahresabrechnung 2022 versendet. Cornelia Schmidt sagt: "Sobald klar ist, wann und wie wir die Preisbremsen konkret umsetzen können, informieren wir unsere Kunden rechtzeitig und transparent über unsere Homepage." (AZ)

Lesen Sie dazu auch