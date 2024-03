Stadtwerke Landsberg und Technischer Vorstand trennen sich

Veränderung an der Spitze der Landsberger Stadtwerke: Der Dienstvertrag mit dem Technischen Vorstand Gerald Nübel wird nicht verlängert.

Gerald Nübel, Technischer Vorstand der Stadtwerke Landsberg, und der Verwaltungsrat der Stadtwerke haben in beiderseitigem Einvernehmen beschlossen, den Dienstvertrag nicht zu verlängern. Das hat das städtische Kommunalunternehmen am Dienstag mitgeteilt.

Seit seinem Amtsantritt am 1. Januar 2020 hat Gerald Nübel in enger Zusammenarbeit mit seinen kaufmännischen Kollegen, insbesondere mit Jörg Gründinger seit dem 1. Oktober 2022, die Stadtwerke durch eine Phase bedeutender Entwicklungen und Herausforderungen geführt, heißt es in der Mitteilung weiter. Unter anderem werden in diesem Zusammenhang auf die Corona-Pandemie, Zeiten ohne kaufmännischen Vorstand und die Energiekrise als Folge des Krieges in der Ukraine genannt. "Seine Fähigkeit, in Krisenzeiten umsichtig und stabil zu führen, wurde besonders geschätzt", heißt es in der Verlautbarung wörtlich.

Was in der Amtszeit von Gerald Nübel bei den Stadtwerken geschah

Zu den herausragenden Leistungen des 55-Jährigen zählten der Aufbau einer strategischen Fernwärmeplanung sowie der Ausbau der Eigenstromerzeugung, wodurch der Anteil des selbst erzeugten Stroms am Gesamtverbrauch der Stadtwerke signifikant gesteigert worden sei. Unter seiner Leitung sei das Fernwärmenetz als strategisches Asset erkannt und ausgebaut worden, einschließlich des geplanten Baus einer innovativen Flusswärmepumpe und der Netzverdichtung und -erweiterung, die noch in diesem Jahr beginnen werden. Auch die Inbetriebnahme der ersten Photovoltaik-Freiflächenanlage unterstreiche seine Vision für eine nachhaltige Energieversorgung. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Neuaufsetzung der Sanierung des Inselbads, ein Projekt, das im Spätsommer mit der Sanierung der Technik in die erste Bauphase gehen werde.

Nübel werde sich nach seinem Ausscheiden am 30. September aus den Stadtwerken neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Nähere Angaben dazu und auch zu den Gründen für die Trennung machten Nübel und das städtische Kommunalunternehmen nicht. (AZ)

