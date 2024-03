Stadtwerke Landsberg wollen Verlustjahre hinter sich lassen

Bilanz und Ausblick: Das Kommunalunternehmen hat viel vor. Am bislang verlustreichen Stromnetz soll festgehalten werden.

Die Stadtwerke Landsberg haben in den kommenden Jahren viel vor. Die technische Sanierung des Inselbads und der Ausbau des Fernwärmenetzes in der Altstadt stehen dafür beispielhaft. Das Kommunalunternehmen steht vor großen Investitionen, doch in den vergangenen Jahren stand jeweils ein dickes Minus in der Bilanz. Über die Vergangenheit und die Zukunft der Stadtwerke hat unsere Redaktion mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (Vorsitzende des Verwaltungsrats) und Gerald Nübel (technischer Vorstand) und Jörg Gründinger (kaufmännischer Vorstand) gesprochen.

Konkret liegen seit Mitte des vergangenen Jahres die Zahlen aus dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 vor. Demnach lag der Jahresverlust der Stadtwerke bei 588.000 Euro. Im Jahr davor wurde das Minus auf 1,35 Millionen Euro beziffert, im Jahr 2023 rechnet das Kommunalunternehmen laut Lagebericht ebenfalls mit roten Zahlen (905.000 Euro). Für das aktuelle Jahr sieht der Plan ein positives Ergebnis vor, wie Jörg Gründinger sagt. "Wir wollen die Verlustjahre hinter uns lassen." Positiv sei die Eigenkapitalquote (27 Prozent), also das Verhältnis des Eigenkapitals zum Gesamtkapital des Unternehmens.

Landsberger Stadtwerke machen bei Parken und Stromnetz Verluste

Hohe Verluste erwirtschafteten die Stadtwerke zuletzt bei den Parkgaragen und dem Stromnetz. Doch auch hier zeigt sich Jörg Gründinger optimistisch. Das Ergebnis im Bereich der Parkgarage verbessere sich wesentlich und auch das Defizit im Stromnetz schmelze weiter ab: 2022 lag es bei 498.000 Euro, im Jahr zuvor bei 1,28 Millionen Euro. Dass die Stadtwerke trotz der Verluste der vergangenen Jahre weiterhin das Stromnetz betreiben, stellt Stadtrat Stefan Meiser schon lange infrage. Die Verluste des Stromnetzes beliefen sich seit der Übernahme im Jahr 2010 bis ins Jahr 2022 auf über drei Millionen Euro.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und die Vorständer Stadtwerke Jörg Gründinger (links) und Gerald Nübel trafen sich mit unserer Redaktion zum Pressegespräch. Foto: Christian Rudnik

Meiser hat sich deswegen an die Rechtsaufsicht im Landratsamt und an die Regierung von Oberbayern gewandt. Maximilian Schuler von der Rechtsaufsicht teilte Meiser schriftlich mit, dass Verluste erwirtschaftet werden dürfen, soweit die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, also die Versorgung mit Strom, es notwendig mache. Eine Verlustgrenze sehe die Gemeindeordnung nicht vor. Stefan Meiser meint, dass die Versorgung mit Strom zwar eine gemeindliche Aufgabe ist, die Gemeinde damit aber über Konzessionsverträge Dritte beauftragen könnte.

Die Stadtwerke wollen das Stromnetz auch künftig betreiben und setzen große Hoffnungen in die nächste Regulierungsphase (2024 bis 2028). Die Energienetze unterliegen komplexen staatlichen Regulierungssystemen. Bundesnetzagentur und Landesregulierungsbehörden legen jeweils vor einer Regulierungsperiode (jeweils fünf Jahre) fest, welche Erlöse dem Netzbetreiber Jahr für Jahr zur Verfügung stehen sollen. Da die Erlöse bereits vorher fixiert werden, sind die tatsächlich entstehenden Kosten und die Erlöse des Netzbetreibers für die Dauer der Regulierungsperiode voneinander entkoppelt. Beispiel 2022: Aufgrund der Corona-Pandemie, der Energiekrise und der verspäteten Fertigstellung des neuen Stadtviertels am Papierbach sank die durchgeleitete Strommenge im Bereich der Stadtwerke im Vergleich zu den Planwerten. Folglich gingen auch die Umsatzerlöse zurück.

Können die Verluste 2024 bis 2028 aufgefangen werden?

Die Verluste können in den Jahren 2024 bis 2028 möglicherweise aufgefangen werden, sagt Jörg Gründinger. Man habe das Kostenbudget genau analysiert und den Kostenantrag für die Periode optimiert. Positiv stimmt ihn dabei auch, dass die Stadtwerke bei Strom und Gas aktuell wieder einen moderaten Anstieg an neuen Kunden verzeichnen. "Während der Corona-Krise und infolge der Erhöhung der Strom- und Gaspreise, die durch den Ukraine-Krieg bedingt waren, haben uns knapp zehn Prozent unserer Kunden, hauptsächlich aus den umliegenden Landkreisen, verlassen."

Die Stadtwerke bauen derzeit einen Horizontalfilterbrunnen im Wald zwischen Erpfting und Landsberg. Foto: Liv Wohlfahrt (Archivbild)

Im vergangenen Jahr haben die Stadtwerke kräftig investiert. Als Beispiele dienen der Bau eines Horizontalfilterbrunnens für die Wassergewinnung im Westen der Stadt (geplante Fertigstellung 2024) und die Errichtung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage bei Friedheim. In diesem Jahr steht laut Gerald Nübel unter anderem die erste Bauphase der Sanierung des Inselbads, Sanierung und Erweiterung der Kläranlage und die Erweiterung des Schmutzwasserkanals und des Wasserleitungsnetzes am Klinikum an.

Ein großes Thema bei den Stadtwerken ist die Erweiterung des Fernwärmenetzes. Der Fokus liege dabei auf der Altstadt, in der das Netz bis 2035 ausgebaut werden soll. Der erste Schritt soll mit einer neuen Flusswärmepumpe gemacht werden, die Fernwärme zu 100 Prozent klimaneutral aus Ökostrom und der Wärme aus dem Lech erzeugen soll. Wegen Lieferproblemen muss deren für heuer geplanter Einbau aber wohl verschoben werden. Ansonsten seien neue Wohngebiete wie am Wiesengrund und in der Staufenstraße interessant, weil dort die Möglichkeit besteht, die Leitungen in den noch offenen Baufeldern zu verlegen.