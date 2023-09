Landsberg

Stadtwerke rüsten Kassenautomaten in den Parkgaragen um

Die Stadtwerke Landsberg rüsten die Kassenautomaten in ihren Parkgaragen auf NFC um.

In den Parkgaragen und auf der Waitzinger Wiese in Landsberg gibt es jetzt die NFC-Technologie. Was hinter der neuen Zahlart steckt.

Die Stadtwerke Landsberg modernisieren die Kassenautomaten in den Parkgaragen im Schlossberg und in der Lechstraße. Wie das Kommunalunternehmen mitteilt, wurden die Automaten auf die Near Field Communication (NFC)-Technologie umgerüstet. Die Near Field Communication (NFC) ist laut Pressemeldung ein internationaler Übertragungsstandard, der auf der RFID-Technik basiert und den kontaktlosen Austausch von Daten per elektromagnetischer Induktion mittels loser gekoppelter Spule ermöglicht. Diese innovative Technologie ermögliche den Parkenden, Parkgebühren schnell und sicher über eine kontaktlose NFC-Schnittstelle zu bezahlen. Parkende können ab sofort in den beiden Parkgaragen an allen Kassenautomaten ihre Parkgebühren nicht nur bar oder mit herkömmlichen EC-Karten, sondern auch durch einfaches Hinhalten ihrer NFC-fähigen Karten begleichen. Diese Zahlungsoption bietet laut Stadtwerken nicht nur mehr Komfort, sondern erfülle auch den steigenden Bedarf nach kontaktlosen Zahlungsmethoden. Auch auf der Waitzinger Wiese in Landsberg ist eine NFC-Zahlung möglich Die Modernisierung eines Kassenautomaten auf dem Parkplatz der Waitzinger Wiese ist ebenfalls bereits abgeschlossen, teilen die Stadtwerke mit. Parkende könnten auch dort von den Vorteilen der NFC-Zahlung profitieren. Ein zweiter Kassenautomat werde in Kürze ebenfalls auf NFC umgerüstet. „Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden diese fortschrittliche Zahlungsoption anzubieten, die nicht nur bequem, sondern auch sicher ist. Wir ermutigen die Kundinnen und Kunden ausdrücklich, diese kontaktlose Zahlungsmethode zu nutzen und bevorzugen sie sogar, um die Parkgebühren noch einfacher und effizienter zu bezahlen“, sagt Reinhard Dippold, Abteilungsleiter kommunale Dienste & Gebäudemanagement. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landsberg Plus Die Energiepreise sinken: Was machen die Stadtwerke Landsberg?

