Stadtwerke sanieren die Aufzüge in der Parkgarage Schlossberg

Die Stadtwerke Landsberg informieren darüber, dass ab Montag, 10. Februar, umfassende Sanierungsarbeiten an drei der fünf Aufzüge in der Parkgarage Schlossberg beginnen. Die Modernisierung erfolge schrittweise, um die Einschränkungen für Nutzerinnen und Nutzer so gering wie möglich zu halten.

Die betroffenen Aufzüge verbinden die drei Parkdecks der Garage und sind seit der Eröffnung der Anlage in Betrieb. Mit der Sanierung werden sie auf den neuesten technischen Stand gebracht, um sowohl die Sicherheit als auch die Verfügbarkeit der Aufzugsanlagen nachhaltig zu verbessern, teilt das Kommunalunternehmen mit. Ziel sei es, Ausfallzeiten zu minimieren und den Komfort für die Besucherinnen und Besucher der Parkgarage Schlossberg weiter zu erhöhen.

Zunächst wird mit der Sanierung des Aufzugs am Ausgang Sparkasse und Goggl-Gasse (Aufzug 3) begonnen. Anschließend folgt die Modernisierung des inneren Aufzugs am Ausgang Schlossberg (Aufzug 1). Abschließend wird der innere Aufzug am Ausgang Hofgraben (Aufzug 2) instandgesetzt. Für jede Aufzugsanlage sind laut Pressemeldung etwa zwei Wochen Bauzeit eingeplant. Während der Arbeiten werde immer mindestens ein Aufzug in der Nähe nutzbar sein. Eine entsprechende Beschilderung wird eingerichtet. (AZ)