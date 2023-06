Stark alkoholisierte Autofahrerin fährt in Landsberg Straßenlaterne um

Eine alkoholisierte Frau ist auf der Breslauer Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und fährt dann eine Straßenlaterne um. Es entsteht hoher Sachschaden.

Eine 30-jährige Autofahrerin hat in Landsberg am Sonntagmorgen eine Straßenlaterne umgefahren. Laut Polizei befuhr die Landsbergerin zunächst den einspurigen Bereich der Breslauer Straße entgegen der Fahrtrichtung. Anschließend bog sie nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes ab und fuhr gegen eine Straßenlaterne, die dadurch umkippte. Die Autofahrerin setzte dann zurück und parkte in einer Parklücke.

Da die 30-Jährige bei der Unfallaufnahme deutliche Ausfallerscheinungen zeigte, sei ein Atemalkoholtest durchgeführt worden, so die Polizei. Dieser erbrachte einen Wert von weit mehr als 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurden. Der Sachschaden am Pkw und an der Laterne beläuft sich auf etwa 8000 Euro. (AZ)

