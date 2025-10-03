Icon Menü
Landsberg: Stark alkoholisierter Radfahrer stürzt und verliert das Bewusstsein

Landsberg

Landsberg: Stark alkoholisierter Radfahrer stürzt und verliert das Bewusstsein

Neben den Schmerzen erwartet einen Radfahrer, der in Landsberg stürzte und sich verletzte, auch noch ein Strafverfahren.
Von Christian Mühlhause
    Mit dem Rettungswagen wurde ein gestürzter Radfahrer ins Klinikum Landsberg gebracht. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

    Am Donnerstagabend gegen 19.25 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Von-den-Hoff-Straße in Landsberg in westlicher Richtung. Er geriet an einem ausgefrästen Stück Straße in groben Kies, rutschte weg und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm, informiert die Polizei Landsberg. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde und war kurzzeitig bewusstlos. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit dem Rettungswagen ins Klinikum Landsberg gebracht. Bei dem Radfahrer nahm die hinzugezogene Polizeistreife außerdem deutlichen Alkoholgeruch wahr. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, nachdem der freiwillige Alkomatentest einen erheblichen Atemalkoholwert ergab. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (AZ)

