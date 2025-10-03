Landsberg: Stark alkoholisierter Radfahrer stürzt und verliert das Bewusstsein

Am Donnerstagabend gegen 19.25 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Von-den-Hoff-Straße in Landsberg in westlicher Richtung. Er geriet an einem ausgefrästen Stück Straße in groben Kies, rutschte weg und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm, informiert die Polizei Landsberg. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde und war kurzzeitig bewusstlos. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit dem Rettungswagen ins Klinikum Landsberg gebracht. Bei dem Radfahrer nahm die hinzugezogene Polizeistreife außerdem deutlichen Alkoholgeruch wahr. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, nachdem der freiwillige Alkomatentest einen erheblichen Atemalkoholwert ergab. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (AZ)

