Landsberg

vor 50 Min.

Starke Kammermusik-Stücke in feiner Interpretation

Musiker und Musikerinnen des Staatstheaters am Gärtnerplatz spielten beim vorerst letzten Konzert der Reihe "Kammermusik im Bibliothekssaal" in Landsberg.

Von Hertha Grabmaier

„Vorläufig ist es das letzte Konzert, aber ich hoffe, wir sehen uns bald wieder“, verkündete der Landsberger Ausnahmecellist Franz Lichtenstern, der mit seinen Musikerkolleginnen und -kollegen vom Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz die Konzertreihe „Kammermusik im Bibliothekssaal“ viele Jahre initiierte. Zum Abschied hängte er als Erinnerungsgalerie im Gang die Plakate von den Konzerten der letzten 14 Jahre zum Betrachten und zur Mitnahme auf.

Lange in Erinnerung bleiben werden den Besucherinnen und Besuchern im voll besetzten Bibliothekssaal die ausgesuchten Werke der Kammermusik-Klassiker Joseph Haydn (1732-1809) und Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Sie umrahmten zwei bedeutende zeitgenössische Kompositionen des Franzosen Jean Francaix (1912-1997) und des vom 1962 in London geborenen Graham Waterhouse wunderbar. Wolfgang Amadeus Mozart, mit Geige und Bratsche selbst ein leidenschaftlicher Streichquartettspieler, nahm die Quartette seines großen Vorbilds Joseph Haydn zum Anlass, als Antwort einen ganz eigenen Quartettstil zu komponieren. Inspiriert von Haydns sechs Streichquartetten opus 33 legte Mozart ebenfalls sechs Quartette vor, die er Joseph Haydn widmete.

