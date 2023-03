Firmen aus der Region unterstützen die Energiewende

Die Regierung ernennt sechs neue Unterstützer im Team Energiewende. Darunter sind auch Firmen und Vereine aus den Kreisen Landsberg, Starnberg und Weilheim-Schongau.

Regierungspräsident Dr. Konrad Schober hat sechs neue Unterstützer im Team Energiewende Bayern (TEB) ernannt. Darunter sind auch drei Firmen und Vereine aus der Region. Dabei handelt es sich um die Firma Reverion aus Eresing, das Unternehmen blueFlux Energy in Peißenberg und den Verein H2 Süd aus Starnberg. Die Unterstützer engagieren sich besonders für die Energiewende im Freistaat, fungieren als Multiplikatoren rund um die Themen der Energiewende und geben ihre Erfahrungen an Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger weiter, heißt es in einer Mitteilung.

Die Reverion GmbH entwickelt Schlüsseltechnologien für eine hundertprozentig erneuerbare Energieversorgung. Dafür produziert das Unternehmen aus Eresing hocheffiziente, reversible und CO 2 -negative Kraftwerke für Biogas.

Start-up aus Peißenberg: Aus Abfällen wird Energie

Das Start-up-Unternehmen blueFlux Energy AG aus Peißenberg hat sich auf die Entsorgung von biogenen Abfällen mit gleichzeitiger Gewinnung von nachhaltiger Energie spezialisiert.

Im Bereich grüner Wasserstoff ist die gemeinnützige Initiative H2 Süd ein kompetenter Ansprechpartner. Der Starnberger Verein fördert und beschleunigt die Wissenschaft und Forschung sowie den Umweltschutz mit dem Schwerpunkt Klimaschutz.

Der Regierungspräsident betonte im Rahmen einer Feierstunde in der Regierung von Oberbayern: "Die Unterstützer im Team Energiewende Bayern sind wichtige Vorbilder und können dadurch zeigen, wie kostbar Energie ist, welche Strategien und Konzepte zukunftsfähig sind und wie Unternehmen, Staat und Gesellschaft gemeinsam an einem Strang ziehen können, um dem Klimawandel ganz konkret und vor Ort entgegenwirken zu können." Die Initiative bietet einen Rahmen für alle öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten rund um die Energiewende in Bayern. Ziel des TEB ist es, Verständnis und Akzeptanz für die Energiewende in der Bevölkerung zu steigern. (AZ)

