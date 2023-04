Startschuss für die Reihe Landsberger Dialoge

Das Landsberger Stadtmuseum startet ein neues Format. Zum Auftakt geht es um Täter und Opfer in der NS-Zeit.

Das neue Informations- und Kommunikationsformat des Stadtmuseums Landsberg, die "Landsberger Dialoge“, startet am 11. Mai. Zur Premiere im Festsaal des Historischen Rathauses werden der amerikanische Historiker Abraham J. Peck, 1946 im DP-Lager Landsberg geboren, und Katrin Himmler, Großnichte Heinrich Himmlers, unter anderem über Täter- und Opferbiografien diskutieren.

Gleichzeitig geht es auch darum, dass Überlebende des Holocaust, ehemalige DPs und ihre Nachfahren, mit Landsbergerinnen und Landsbergern ins Gespräch kommen können, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. "Über die Vergangenheit zu reden, sich über die unterschiedlichen Erfahrungen der Betroffenen auszutauschen, ist eine Seite der Medaille“, erläutert Museumsleiterin Sonia Schätz das Konzept: "Sie zu diskutieren und auszuloten, welche Schnittstellen es heute gibt, die andere Seite.“ Daher habe man für die Landsberger Dialoge das Motto gewählt: Voneinander lernen, miteinander reden, gemeinsam weiterdenken.

Abraham J. Peck ist Schirmherr der Landsberger Dialoge

Abraham J. Peck, USA, Adjunct Professor für deutsche Zeitgeschichte an der University of Southern Maine, USA, ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Stadtmuseums Landsberg und Schirmherr der Landsberger Dialoge. Die in Berlin lebende Katrin Himmler wird zum ersten Mal an den Lech kommen und sich auch Fragen des Publikums stellen.

Die Veranstaltung im Festsaal des Historischen Rathauses beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen werden erbeten unter: stadtmuseum@landsberg.de oder Telefon 08191-128360. (AZ)

