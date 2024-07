Startschuss für die Sanierung des Landsberger Inselbads

Wer aktuell baut, der muss mit Verzögerungen rechnen. Das haben jetzt auch die Stadtwerke Landsberg erfahren müssen, die eigentlich im Anschluss an die Badesaison im Inselbad eine neue Badewassertechnik installieren wollten. Doch im Rahmen der europaweiten Ausschreibung fand sich kein Unternehmen, das diese Aufgabe übernehmen möchte. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass es 2025 klappt. Am Drei-Stufen-Plan der Sanierung des Bades will das Kommunalunternehmen jedoch festhalten. Noch heuer beginnen die Arbeiten am neuen Technikkeller. Die Badegäste werden die vorbereitenden Arbeiten dazu mitverfolgen können.

Bei einer Pressekonferenz gaben die Vertreter der Stadtwerke und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl einen aktuellen Überblick über den Zeitplan der Sanierung. Doris Baumgartl war dabei wichtig zu betonen, dass das Inselbad weiterhin über die Sommermonate geöffnet haben wird, trotz umfangreicher Sanierungsarbeiten in den Monaten dazwischen. Jörg Gründinger, der kaufmännische Vorstand der Stadtwerke, sagte, dass die Finanzierung bis zur Baustufe drei, also dem möglichen Bau eines neuen Gebäudes, gesichert sei. Im März hatten sich Stadt und Stadtwerke auf Nachfrage unserer Redaktion zur Finanzierung geäußert. Demnach habe die Stadt im Haushalt 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung für 2025 jeweils vier Millionen Euro eingeplant. Die Stadtwerke beteiligen sich mit zwei Millionen Euro. Zudem rechne man mit Zuschüssen aus der bayerischen Schwimmbad-Förderung in Höhe von bis zu drei Millionen Euro, um die Maßnahmen (Technik sowie Becken und Außenanlagen) finanzieren zu können.

Eine Flusswasserpumpe soll künftig das Fernwärmenetz in der Lechstraße versorgen

Die erste Baustufe umfasst den Neubau eines Technikkellers für die neue Badewassertechnik sowie für eine Flusswasserwärmepumpe. Diese Wärmepumpe soll in der ersten Ausbaustufe das bestehende Fernwärmenetz in der Lechstraße versorgen. Die Pumpe kann später kaskadenartig Richtung Süden weitergebaut werden, sagte Helmut Maier, Abteilungsleitung Planung/technisches Büro & Prokurist bei den Stadtwerken. Das Wasser beziehe sie aus dem vom Lech abgeleiteten Bach, der durch das Inselbad fließt.

Icon Vergrößern Die Grafik zeigt die geplanten Schritte der Baustufe 1. Foto: Stadtwerke Landsberg Icon Schließen Schließen Die Grafik zeigt die geplanten Schritte der Baustufe 1. Foto: Stadtwerke Landsberg

Im Zuge des Neubaus des Technikkellers werden auch die Zu- und Ablaufleitungen zu den Becken, die sich im Baufeld befinden, ausgetauscht. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen bereits Ende Juli mit der Einrichtung der Zufahrt und des Baulagers (vom Infanterieplatz aus im Bereich der Liegewiese und des kleinen Spielplatzes) der Baustelle, einschließlich einer Bachüberfahrt. Ab Anfang August werden Voruntersuchungen für den Baugrubenaushub sowie die Einrichtung eines Kranplatzes durchgeführt. Dafür wird die Liegewiese östlich des Schwimmerbeckens mit einem Bauzaun abgesperrt. Später müssen für den Neubau des Technikkellers die Treppe zur Terrasse und Lagerräume entfernt werden. Eine Fertigtreppe werde bis zum Start der Badesaison im Mai 2025 die alte Treppe ersetzen.

Die für die erste Baustufe geplante, umfassende Technikerneuerung soll zeitnah nochmals ausgeschrieben werden. Sie soll dann in der zweiten Baustufe erfolgen. Auf die erste Ausschreibung vom Mai dieses Jahres habe sich kein Unternehmen gemeldet. „Es werden gerade noch viele andere Bäder gebaut“, sagte Helmut Maier bei dem Pressetermin. Zudem gebe es nur wenige Spezialfirmen, die diese Arbeiten übernehmen können, denen überdies noch Personal fehle, um weitere Aufträge anzunehmen. Die Verzögerung kann laut Maier auch Vorteile bringen, da die neuen Becken praktisch gleichzeitig an die neuen Leitungen angeschlossen werden können.

Icon Vergrößern Das Landsberger Inselbad soll in drei Stufen saniert und modernisiert werden. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Das Landsberger Inselbad soll in drei Stufen saniert und modernisiert werden. Foto: Thorsten Jordan

Das Inselbad bleibt heuer voraussichtlich bis zum 2. September geöffnet, teilen die Stadtwerke mit. Sollten der Bauablauf und die Witterung es zulassen, werde das Bad bis einschließlich 9. September – dem letzten Tag der Sommerferien - geöffnet bleiben. Aufgrund der Baumaßnahmen muss jedoch das Hundeschwimmen heuer entfallen. Die Wiedereröffnung des Bades ist für Mai 2025 geplant

Auch die Becken des Landsberger Inselbads werden ausgetauscht

Nach Ende der Badesaison 2025 beginnt die zweite Baustufe, die in zwei Abschnitte unterteilt ist. Die Baustufe 2a umfasst die Erneuerung der Badewassertechnik sowie die Sanierung des Wellenbeckens, des Schwimmer-Beckens, des Nichtschwimmerbeckens und des Kleinkinderbeckens. Genaue Termine werden laut den Verantwortlichen der Stadtwerke nach Auftragsvergabe und Terminabstimmung mit den beauftragten Firmen bis Ende des zweiten Quartals 2025 bekannt gegeben. Die Bauphase 2b beinhaltet die Sanierung des Sprungbeckens und der Rutschanlagen. Diese ist für 2026/2027 geplant.

Die dritte Baustufe umfasst die Erneuerung oder einen Neubau des im Jahr 1972 fertiggestellten Gebäudes. Mit dem Neubau des Gebäudes könne frühestens im Herbst 2026 begonnen werden, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bei dem Pressetermin. Bis dahin müssten aber erstmal grundsätzliche Fragen geklärt werden. Wie bereits mehrfach berichtet, wird in Landsberg kontrovers darüber diskutiert: Neubau oder Sanierung? Ganzjahresgastronomie, oder nicht?