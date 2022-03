Stau nach Unfall auf der A96 bei Landsberg

Auf der A96 bei Landsberg ereignet sich ein Unfall mit einem Lastwagen. Der Verkehr staut sich.

Auf der A96 bei Landsberg hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall mit einem Lastwagen ereignet. Weil der Standstreifen und die rechte Fahrbahn blockiert waren, staute sich der Verkehr.

Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr in Fahrrichtung Lindau in Höhe der Ausfahrt Landsberg-West. Beteiligt war ein Lastwagen. Laut Polizei handelt es sich um einen kleineren Unfall. Allerdings trat am Lastwagen Flüssigkeit aus. (lt)

Lesen Sie dazu auch