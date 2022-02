Interview: Der Soko-Wien-Star Stefan Jürgens schreibt Liebesgedichte

Plus Schauspieler Stefan Jürgens besucht Landsberg. Dabei erfährt man, dass er ganz neue Talente hat. Was seine Partnerin von der besonderen Liebeserklärung hält.

Stefan Jürgens kennt man nicht nur aus „RTL Samstag Nacht“ als Comedian, als „Tatort“-Kommissar oder in der Rolle des Major Carl Ribarski bei der Serie „Soko Wien“, sondern auch als Musiker. Zum Valentinstag hat er jetzt Neuland betreten und seinen ersten Gedichtband veröffentlicht. Jürgens war gemeinsam mit seiner Partnerin Bo Rosenmüller auch Besucher des Snowdance Independent Filmfestivals in Landsberg und könnte sich auch durchaus vorstellen, hier eine Lesung oder ein Konzert zu geben. Das LT hat mit ihm gesprochen.