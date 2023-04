Landsberg

Steigende Preise: Die Schuldnerberatung hat momentan viel zu tun

Plus Wegen der hohen Strom- und Heizkosten gibt es mehr Hilfesuchende bei der Schuldnerberatung der Caritas in Landsberg. Welche finanziellen Hilfen es gibt.

Seit Jahren verzeichnet die Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas in Landsberg eine hohe Nachfrage – 366 Betroffene waren es 2022, die insgesamt mit knapp 9,2 Millionen Euro verschuldet waren. Besonders schnell schnappt die Schuldenfalle bei Menschen mit kleinem Einkommen zu. So lag das Durchschnittseinkommen der Klienten bei 1200 Euro, wie Sybille Stengelin, Leiterin der Beratungsstelle, ermittelt hat. Zudem zeigt ihre Statistik: Wer ledig ist oder alleinerziehend, wer erkrankt, von Scheidung oder Tod des Ehepartners betroffen ist oder arbeitslos wird, ist am häufigsten von Überschuldung betroffen.

"Eine Erkrankung ist der häufigste Grund der Überschuldung. Leider sind viele Gläubiger, allen voran Kreditinstitute, nicht bereit, Stundungen oder Zahlungsaufschübe zu gewähren", erklärt Stengelin. "Neu ist, dass vermehrt Jüngere betroffen sind, so nahmen die Klienten in den Altersgruppen bis 20, 30 und bis 40 Jahren zu. Auch bei den über 60-Jährigen steigen die Zahlen, da die Rente oft nicht ausreicht, um die Zahlungen zu leisten", so Stengelin weiter, die mit ihrer Beratung den Klienten bei der Bewältigung des Alltags hilft und versucht, eine weitere Verschuldung zu verhindern und die Existenz zu sichern. Dazu gehören auch eine Haushaltsplanung, Verhandlungen mit Gläubigern und die Schuldenregulierung.

