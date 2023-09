Landsberg

vor 18 Min.

Schülerzahlen an Grund- und Mittelschulen im Kreis Landsberg steigen

Plus Am Dienstag beginnt für 1260 Kinder im Kreis Landsberg ihre Schulzeit. Leiter des Schulamts äußert sich zur Personalsituation, Ganztagsbetreuung und Migrationshintergrund.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Die Zuckertüte und der Ranzen stehen schon bereit und nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern blicken dem kommenden Dienstag mit Freude und Spannung entgegen. 1260 Schulanfänger und -anfängerinnen werden es heuer im Landkreis laut Staatlichem Schulamt Landsberg sein. Die Zahl hat sich in den vergangenen Jahren immer etwas erhöht. Im Jahr 2021 waren es 1179. Auch die Zahl der Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, steigt. Darauf reagiert das Schulamt. Ein Thema, das vor allem die Kommunen umtreibt, ist der Rechtsanspruch ab 2026 auf Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder.

Schulamtsleiter Steffen Heußner, zuständig für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis, sagt zur Zuwanderung: "Zahlen zu den Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2023/24 an den einzelnen Schulen liegen dem Staatlichen Schulamt nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation auch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in den einzelnen Schulen zunimmt." Dem werde mit jeweils zwei Deutschklassen an Grund- und Mittelschulen im Landkreis Landsberg Rechnung getragen. Die hier eingesetzten Lehrkräfte verfügten teils auch über die Zusatzqualifikation Deutsch als Zweitsprache. Hinzu kämen acht sogenannte Brückenklassen für die Beschulung ukrainischer Kinder und Jugendlicher ab der fünften Klasse. Damit solle eine möglichst intensive Förderung erreicht werden. Ziel dieser Klassen ist es, die Kinder in Deutsch auf ein sprachliches Niveau zu bringen, das es ihnen ermöglicht, in den Regelklassen am Unterricht teilzunehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen