Stelldichein der Songschreiberszene im Landsberger Stadttheater

Plus Stefan Stoppok versammelt mit bewährtem Konzept Wegbegleiter im Landsberger Stadttheater. Wie die Musiker das Publikum begeistern.

Stefan Stoppok zum 13. Mal im Stadttheater – und es wird nie langweilig. Denn Stoppok gehört zu den Musiker-Legenden, die immer dranbleiben, Neues produzieren und einfach keine Ruhe geben. Seine Anhänger bei den Auftritten im Landsberger Stadttheater werden immer mehr, inzwischen sind bereits zwei Auftritte nacheinander fast ausverkauft. Das Konzept geht auch nach so vielen Konzerten noch wunderbar auf: Stefan Stoppok, der Songschreiber mit seinem unverwechselbaren Stil, seinen schnoddrigen bis sensibel-tiefsinnigen Texten und seinem immer wieder überwältigenden Gitarrenspiel – ihn lieben und feiern die Fans.