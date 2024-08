Stephan Krebs wandert in den USA Tausende Kilometer durch die Wildnis

Weit entfernt von seiner Heimat erfüllt sich der Landsberger Stephan Krebs einen Traum. In den USA wandert der 60-Jährige seit Ende März den gut 4200 Kilometer langen Pacific Crest Trail, der parallel zum Pazifischen Ozean entlang der Gebirgskämme der Sierra Nevada und der Kaskadenkette führt. Von der mexikanischen Grenze geht es durch die Staaten Kalifornien, Oregon und Washington zur kanadischen Grenze. Meist ist Krebs zwischen 30 und 40 Kilometer am Tag zu Fuß unterwegs, campt in der Wildnis. An einem Ruhetag hat er sich Zeit für ein Video-Interview mit unserer Redaktion genommen – in einem legendären Hotel.

