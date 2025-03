Stephan Niedermayer bleibt Vorsitzender der Landsberger CSU. Das ist das Ergebnis der Hauptversammlung mit Neuwahlen des Ortsverbands. Neben Niedermayer, der in seine zweite Amtsperiode zieht, wurden Harry Reitmeir und Tobias Wohlfahrt als dessen Stellvertreter gewählt. Schriftführer wurde Neumitglied Julian Wohlfahrt.

Laut Pressemeldung des CSU-Ortsverbands wurden folgende Personen wiedergewählt: Schatzmeister Michael Maas, Digitalbeauftragter Jonathan Mühlbauer, der Ortsvorsitzende der Jungen Union Tobias Koos und die Vorsitzende der Frauenunion Petra Kohler-Ettner. Als Beisitzer wurden Hubert Schlee, Max Kuisel, Annalena Neuner, Michael Siller und Gerhard Klos gewählt. Neu im Amt als Kassenprüfer sind Gudrun Braml und Christian Hettmer. Nach den Wahlen wurden zudem die 16 Delegierten und Ersatzdeligierten zur Kreisvertreterversammlung gewählt.

Der Vorsitzende Stephan Niedermayer berichtete in Wort und Bild über seine Tätigkeit und blickte auf verschiedene Veranstaltungen zurück. Aktuell berichtete er unter anderem über die Infostände zur Bundestagswahl und bezog zu politischen und gesellschaftlichen Themen Stellung. Er bedankte sich für die große Unterstützung innerhalb des Vorstands bei der Bundestagswahl, sei es bei Veranstaltungen oder an Infoständen. Zum Ende seiner Ausführungen verwies Niedermayer auf das jährliche Herbstfest des Ortsverbands, das dieses Jahr am 18. Oktober im Autohaus Huttner stattfindet. (AZ)