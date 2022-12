Stiller Held: Peter Olbrich aus Landsberg hilft heimischen Vögeln

Plus Peter Olbrich setzt sich dafür ein, Lebensraum für unsere heimischen Vögel zu erhalten und zu verbessern. Dafür wurde er nun als Stiller Held ausgezeichnet.

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute: Peter Olbrich aus Landsberg. Der 63-Jährige setzt sich dafür ein, Lebensraum für unsere heimischen Vögel zu erhalten und zu verbessern. Er stattet Gebäude mit Nisthilfen für Gebäudebrüter aus, leistet Überzeugungsarbeit bei Landwirten und Hausbesitzern und stellt kostenlos Vogelkästen zur Verfügung.