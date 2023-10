Stolze Preisträgerinnen und Preisträger beim Sommerferien-Leseclub

Auch die Landsberger Stadtbibliothek beteiligte sich an der Aktion. Fast 1500 Bücher wurden ausgeliehen und gelesen.

Zum zwölften Mal war die Stadtbibliothek Landsberg Teil des bayernweiten Sommerferien-Leseclubs. Dabei hieß es für Schülerinnen und Schüler der zweiten bis sechsten Klassen „Lesen, was geht“. Die teilnehmenden Kinder bekamen ein „Sommerjournal“. Das statteten sie mit ihrem Namen aus und verrieten Lieblingsautoren, Lieblingsbücher, Lieblingsfiguren. Das Wichtigste aber waren die Stempel, die sie in dem Journal für jedes gelesene Buch sammeln konnten.

Für „Story Checks“ wählten sie Lesestoff aus, der ihnen besonders gut gefallen hatten und bewerteten die Geschichte mit Extrasternen. Wer wollte, beteiligte sich an der Kreativ-Challenge mit basteln, malen, Gedicht oder Haiku schreiben. Der Lohn waren Preise – natürlich in Form von riesigen Bücherstapeln. Bei der Abschlussveranstaltung in der Stadtbibliothek mit vom Team gezählten 224 Besucherinnen und Besuchern wurden nicht nur diese Preise verliehen.

Beim Raub im Museum wird der Landsberger Bürgermeister zum Komplizen

Als erstes entführte Zauberkünstler Rico Jahn die kleinen und großen Besucher in magische Welten. Rico Jahn ist ein „altbekannter Leser“, wie das Bibliotheksteam verriet. Schon als kleiner Leseanfänger habe er Bücher ausgeliehen und auch mal Preise gewonnen. Mittlerweile ist Rico Jahn Student und pflegt die Zauberei als Hobby weiter. Er malte ein Buch nur mit Darauf klopfen aus, fischte die richtige Karte aus einem Beutel, hatte Riesenpommes und weitere lustige Dinge im Angebot. Beim Museums-Raub mit einem anwesenden Papa als Polizist, Dieb Rico Jahn und Komplize Moritz Hartmann (Zweiter Bürgermeister) musste eine wertvolle Briefmarke gefunden werden. Am Ende, als die Kinder schon mächtig auf die Preisverleihung hinfieberten, die kleine Gesellschaft langsam unruhig wurde und dem Zauberer ein wenig sehr auf die Pelle rückte, gab es echtes Popcorn für alle.

Der Sommerferien-Leseclub sei erneut ein großer Erfolg gewesen, hieß es seitens des Bücherei-Teams. 170 Kinder und Jugendliche haben sich beteiligt und 1414 Bücher ausgeliehen und gelesen. Die Menge der Bücherei variierte dabei sehr. So habe es Kinder gegeben, die ein Buch ausgeliehen haben, andere wiederum holten sich 30 oder 40 Bücher. Für die Auswahl der Kreativ-Preise hatte sich eine Jury gebildet, die es nicht ganz einfach hatte, wurde verraten. Letztlich konnten sich die Juroren auf jeweils einen Sieger in jeder drei Altersklassen einigen. Die Einreichungen für die Kreativ-Preise sind noch eine Weile im Eingangsbereich der Stadtbibliothek ausgestellt. Die weiteren zehn Preise für die drei Altersgruppen wurden bei der Abschlussveranstaltung im Losverfahren ermittelt.

Viel Lesestoff für die Preisträgerinnen und Preisträger

Und das sind die Preisträgerinnen und Preisträger, die dank eines großen Bücherstapels für die nächste Zeit mit Lesestoff versorgt sind: Die drei Hauptpreise für die Kreativ-Challenge gingen an Maya Habersetzer (sechs bis sieben Jahre). Pauline Ruge (acht bis zehn Jahre) und Clara Ertl (elf bis 13 Jahre). Ausgelost wurden je nach Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Altersgruppe sechs bis sieben Jahre Hannah Schmidt für die Altersgruppe acht bisn zehn Jahre Johanna Katterfeldt, David Kildjuschkin, Janosch Lehmann, Isabella Kleinheyer, Leander Jabinger, Johanna Scharfschwerdt, Rosa Netzer; für die Altersgruppe elf bis 13 Jahre Ceyda Bozan und Konstantin Scharfschwerdt.

Lesen Sie dazu auch