Storchennest in Landsberger Innenstadt entfernt

Kein Storch mehr in der Innenstadt. Eine aufmerksame Bürgerin wunderte sich, wer sich am Storchennest in der Landsberger Innenstadt neben dem Schmalzturm zu schaffen machte und meldete dies. Auf Nachfrage teilte das Landsberger Landratsamt mit, dass die Untere Naturschutzbehörde kürzlich einem Hinweis nachgegangen ist, dass in der Landsberger Innenstadt mittels eines sogenannten Hubsteigers ein Storchennest auf einem Dach und der Hausmauer entfernt wurde. Bei einer Ortseinsicht hat sich der Sachverhalt leider bestätigt, so Wolfgang Müller von der Pressestelle. Der Sachverhalt war der Unteren Naturschutzbehörde bis dahin nicht bekannt. Störche stehen seit Langem unter strengem Naturschutz, daher hätte der Hauseigentümer eine Ausnahmegenehmigung - über die Regierung von Oberbayern - beantragen müssen. Nach Auffassung des Landratsamtes Landsberg liegt hier eine Straftatbestand vor.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Storchennest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis