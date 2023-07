Landsberg

Strahlende Bildervielfalt created in Landsberg

Plus Die Rechtsanwaltskanzlei Becker & Partner setzt ihre Ausstellungsreihe „Law Welcomes Art“ mit dem Graffiti-Künstler Michael Ehelechner fort

Von Hertha Grabmaier

Eine beträchtliche, auffallend gutgekleidete Fangemeinde traf sich bereits zum Smalltalk auf der Katharinenstraße, vor dem Gebäude, in das die Anwaltskanzlei Becker & Partner zu besonderen Vernissage eingeladen hatte. Pünktlich um 18 Uhr strömten zirka 50 Menschen ins Innere, im Verlauf des Abends wurden es immer mehr, und mittendrin der 1976 in Landsberg geborene Graffiti-Künstler aus der Herkomerstrasse, Michael Ehelechner, „Crowone“, der wegen seiner zahlreichen Aktivitäten hier kein Unbekannter ist.

Als 14-Jähriger mit Spraydosen unterwegs

War er doch bereits als 14jähriger als „Street-Art-Künstler“ mit Spraydosen unterwegs, um seine Botschaften gezielt an stark frequentierten Orten zu platzieren. Später studierte er Airbrush Design und Custom Painting in Bochum, erhielt dann als renommierter Künstler mehrere Auszeichnungen, wurde weit über Landsbergs Grenzen hinaus bekannt und erhielt europaweit Auftragsarbeiten. Seine Graffiti-Kunst, mit der er das gesellschaftliche Leben festzuhalten versucht, sehen am Münchner S-Bahnhof Fasanenpark bis zu Zehntausend Fahrgäste täglich. In Landsberg sprayte er 2017 ein Uli-Hoeneß-Portrait in die Fußgängerunterführung bei der JVA, das von den Bauhofmitarbeitern überpinselt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

