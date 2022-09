Straße unterspült: Vorderanger in Landsberg voll gesperrt

Ein Rohbruch im Landsberger Vorderanger verursacht einen größeren Schaden als zunächst angenommen. Die Straße muss tagelang voll gesperrt werden.

Der durch einen Rohrbruch verursachte Schaden im Landsberger Vorderanger ist offenbar größer als zunächst angenommen: Die Straße ist unterspült und muss wohl tagelang voll gesperrt werden.

Bereits am Montag teilte Susanne Flügel, Pressesprecherin der Stadt Landsberg, auf Nachfrage mit, dass es im Vorderanger einen Rohbruch gegeben habe und deswegen Sanierungsarbeiten anstünden. Zu diesem Zeitpunkt war lediglich ein recht kleiner Bereich abgesperrt und eine Durchfahrt für den Verkehr ohne Weiteres möglich.

Ein Absacken der Straße ist nicht auszuschließen

Am Mittwoch war die Straße dann aber von Hausnummer 279 bis 283 plötzlich voll gesperrt. Wie die Stadt Landsberg in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde die Straße teilweise unterspült. Eine Umleitung ist laut Stadt bereits eingerichtet und erfolgt über die Lechstraße, die Adolph-Kolping-Straße sowie die Vordere Mühlgasse. Die Kurzparkzone und Ladezonen im Vorderanger Hausnummern 266 bis 274 sind ebenso gesperrt. Vom Hinterer Anger ist das Abbiegen in den Vorderen Anger nicht möglich.

Die Baustelle auf dem Landsberger Vorderanger. Foto: Christian Rudnik

Landsbergs Wirtschaftsförderer André Köhn informierte die Anwohnerinnen und Anwohner darüber. Bei der Vollsperrung handle es sich vorerst um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es sei aber nicht auszuschließen, dass die Straße absackt, wenn ein schwereres Fahrzeug den Vorderanger durchfährt. Die Sperrung soll voraussichtlich bis 17. September andauern.

Anliegerinnen und Anlieger mit Stellplatz im Vorderanger können laut Stadt bis zur Brudergasse fahren.

Lesen Sie dazu auch