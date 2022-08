Straßenradrennen der Damen erfolgreich in Landsberg gestartet

Bei besten Wetterbedingungen und unter Jubel von Tausenden von einheimischen und internationalen Gästen beginnt das Damen-Straßenradrennen in Landsberg. Damit wird der letzte Wettkampftag der European Championships eingeläutet.

Am Sonntag, 21. August, fällt bei den European Championships eine der letzten der 177 Medaillenentscheidungen im Straßenradrennen der Frauen, das in Landsberg startet. Die European Championships in München sind die größte Multisportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972. Das Zuschauerinteresse war bereits eine Stunde vor dem Start am Landsberger Hauptplatz groß. Und auch das Wetter spielte mit. Moderator Christian Lichtenberg, der Damen-Radrennen im Fernsehen kommentiert, stellte die europäischen Teams mit insgesamt 120 Athletinnen vor. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt das deutsche Team und darunter vor allem Lisa Brennauer. Die Kemptenerin gilt als die erfolgreichste deutsche Radfahrerin der vergangenen Jahre - und fährt in Landsberg ihr letztes Profi-Rennen. Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) drückte der Athletin in ihrer Eröffnungsrede daher die Daumen.

Athletinnen werden von Tausenden von Menschen in Landsberg angefeuert

Etwa 4000 bis 5000 Menschen, schätzt das Veranstaltungsteam der Stadt Landsberg, verfolgten den Start um Punkt 11.30 Uhr entlang der Strecke in Landsberg. Nach einer Schleife über den Vorderanger und den Hinteranger fuhren die Sportlerinnen die Neue Bergstraße hinauf und weiter auf die Weilheimer Straße, wo die eigentliche Zeitmessung startete. Viele Menschen verfolgten das Rennen auch nach dem Start auf einem großen Monitor am Hauptplatz. Auf ihrem Weg nach München konnten die Radlerinnen im Landkreis Landsberg unter anderem auch in Hofstetten und Dießen live erlebt werden, bevor weiter Richtung Münchner Innenstadt ging.

Zugleich findet das Lechstadtfest auf dem Hauptplatz und dem Hellmair-Platz in Landsberg statt. Ab 18.30 Uhr tritt die bekannte Singer-Songwriterin Claudia Koreck mit ihrer Band auf. Ansonsten sind noch Richie Necker, Take4Friends und Felix Kohlscheen dabei. Für weitere Attraktionen sorgen verschiedene Tanzgruppen, Hardy’s Fitness (Zumba) und die BR-Erlebniswelt mit Ringhakeln, einer Bayernwippe und einer digitalen Fotobox.

Lesen Sie dazu auch