Streit über Müllentsorgung eskaliert: Männer starten Prügelei bei der Arbeit

Die Polizei Landsberg berichtet von einer Prügelei zwischen Arbeitern in der Seestraße in Pitzling.

Am Freitagnachmittag, 15. November, gerieten sich ein 62-jähriger Müllwerker und ein 32-jähriger Straßenarbeiter in die Haare. Demnach stritten sie sich erst über die Zuständigkeit, wer die Mülltonnen zur Straße bringen sollte, dann filmte der eine den anderen, was zur Eskalation führte und sich die beiden körperlich auseinandersetzten. Da sie sich gegenseitig angriffen, mussten sie durch ihre herbeieilenden Kollegen getrennt werden.

Gegen beide wurde Anzeige wegen Körperverletzung zum Nachteil des jeweils anderen erstattet, teilt die Polizei mit. (AZ)