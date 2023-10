Landsbergs Kleingärtner: Streit über PV-Anlage führt zu Kündigung

Plus Xaver Taubert ist nicht bereit, eine Solaranlage auf dem Dach seiner Laube abzubauen. Der Verein sieht in dieser einen klaren Verstoß gegen die Gartenordnung.

Xaver Taubert ist verärgert. Viele Jahre hatte er eine Parzelle in der Kleingartenanlage an der Max-Friesenegger-Straße gepachtet. Bis der Verein dem 75-Jährigen Ende August fristlos gekündigt hat: Abmahnungen zum Trotz wollte er eine auf seiner Laube installierte PV-Anlage nicht abbauen. Gegenüber unserer Redaktion verweist Gustav Adam, Vorsitzender der Stadtgruppe Landsberg der Kleingärtner, auf die eindeutig formulierte Gartenordnung, nach der nur mobile Solaranlagen erlaubt sind und erläutert die Hintergründe. Inzwischen beschäftigt der Fall das Amtsgericht.

"Es wird mir mein Hobby weggenommen", klagt Xaver Taubert, der die Tätigkeit in der Kleingartenanlage als "seine Leidenschaft" bezeichnet. Insgesamt acht Solarmodule befinden sich auf der Laube in seiner Parzelle. Nach eigenen Angaben nutzt der 75-Jährige die Niederstromanlage mit einer Leistung von maximal 500 Watt zum Laden der Akkus seiner Geräte: darunter unter anderem ein Rasenmäher, eine Gartenfräse und eine Stichsäge.