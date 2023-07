Streit zwischen Mieter und Vermieter landet vor Gericht

Plus Ein Maurer aus dem Kreis Landsberg wohnt bei seinem Arbeitskollegen. Als er die Miete nicht bezahlt, kommt es zu einer Auseinandersetzung.

Eine Nachbarschaftsstreitigkeit aus dem Landkreis landete vor dem Landsberger Amtsgericht. Die Staatsanwaltschaft warf einem 32-jährigen Maurer vor, der Lebensgefährtin seines 66-jährigen Arbeitskollegen, bei dem er in der betroffenen Zeit zur Miete wohnte, mit sehr deutlichen Worten Schläge angedroht zu haben. Der Angeklagte musste sich deshalb wegen Bedrohung verantworten.

Als Streitursache konnten Gericht und Staatsanwältin mühsam herausarbeiten, dass der Angeklagte seit geraumer Zeit die Miete nicht mehr bezahlt hatte. Der 66-jährige Maurermeister und seine Partnerin beschlossen daraufhin, dem Zahlungssäumigen Wasser und Strom abzustellen. Das hätten sie zwei oder drei Mal gemacht. Einen Rechtsanwalt habe er nicht gefragt, ob er das dürfe, sagte der 66-Jährige. Bei der daraufhin vom Angeklagten mit Beschimpfungen und Bedrohungen geschürten Auseinandersetzung habe seine Lebensgefährtin seinen Beistand gefordert, „Hilf mir, er will mich schlagen.“ Er selbst habe gehört, wie der Angeklagte mehrfach die Drohung „Jetzt hau ich Dir auf die Fresse“ ausstieß.