Stürmische Zeiten für das Landsberger Klinikum

Plus Nach einer Verwaltungsratssitzung werden schwere Vorwürfe gegenüber Landrat Thomas Eichinger (CSU) erhoben. Der kontert und spricht von Pflichtverletzungen von Personal und Verwaltungsräten. Die Grünen fordern Aufklärung.

Es ist ein schwerwiegender Vorwurf: Hat Landrat Thomas Eichinger (CSU) als Vorsitzender Anfang August Mitglieder des Verwaltungsrats des Klinikums erpresst, damit Klinikchef Marco Woedl weiter im Amt bleibt? Einige Kreisrätinnen und Kreisräte, die Mitglied des Gremiums sind, behaupten das. Sie seien vor der Abstimmung unter Druck gesetzt worden, dass Ärzte und Mitarbeiter entlassen werden, wenn der Klinikvorstand seinen Hut nehmen muss. Unsere Redaktion hat mit Landrat Thomas Eichinger über die Vorwürfe gesprochen.