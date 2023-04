Landsberg

18:00 Uhr

Such! Mit der Landsberger Rettungshundestaffel beim Waldtraining

Plus Die Tiere der Rettungshundestaffel der Johanniter in Landsberg sind Retter auf vier Beinen. So läuft das anspruchsvolle Training im Wald ab.

Von Paulina Reicheneder Artikel anhören Shape

Auf das Kommando „Such“ geht es los. Fast 50.000 Quadratmeter decken die Hunde der Johanniterstaffel in Landsberg innerhalb einer halben Stunde bei ihrer Suche nach Vermissten ab. Dabei gelingt es den Spürnasen, schnell und sicher unübersichtliche Gebiete zu durchforsten und in dieser Fläche etwa 40 bis 50 Helfende zu ersetzen. Als Fachdienst im Rahmen des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes betreiben die verifizierten Rettungshundeteams in Zusammenarbeit mit der Polizei und den Feuerwehren die Personensuche nach Vermissten: Sie sind an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr einsatzbereit.

„Man möchte Menschenleben retten, da sind die Zeit und der Aufwand gerechtfertigt, gleichzeitig mache ich etwas Sinnvolles mit meinem Hund“, erklärt der Landsberger Prüfungsobmann Gregor Adam beim Hundetraining im Wald. Die Ausbildung zum geprüften Rettungsteam beträgt rund zwei bis drei Jahre und viele Ausbildungsstunden für Mensch und Tier. Mithilfe von praktischen Trainings, Theorie und Seminaren werden Frauchen oder Herrchen gemeinsam mit ihrem Hund zu einem eingeschweißten Team, welches Leben rettet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen