Süße Hilfe für die Landsberger Tafel

Er ist regional, hochwertig und soll vielen Menschen eine Freude bereiten: Honig von der Imkerschule Landsberg am Lech des Bezirks Oberbayern. Die Fachberatung für Imkerei des Bezirks Oberbayern hat 250 Gläser davon an die Tafel in Landsberg übergeben. Ganz nach dem Motto des Bezirks: „Wir stärken Menschen.“

Peter Klocker, Vorsitzender der Landsberger Tafel e. V. freut sich über die üppige Sachspende der Fachberatung für Imkerei, die von den Imkermeistern Franz Schröttle und Christian Engelschall übergeben wurde: „Es ist natürlich schön, wenn man so einen Luxusartikel als Spende bekommt. Viele Leute können sich Honig gar nicht leisten. Es freut uns, den Menschen damit eine besondere Freude machen zu können.“

Besonders schön ist außerdem der regionale Bezug des Produkts. Denn der Honig stammt von den Bienen der Imkerschule des Bezirks Oberbayern in Landsberg am Lech. „Wir wollten unseren hochwertigen Honig im lokalen Umkreis der Imkerschule verteilen und Menschen, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind, eine Freude bereiten. So sind wir auf die Idee mit der Landsberger Tafel gekommen“, sagte Dr. Hannes Beims, Leiter der Fachberatung für Imkerei.

Das kommt nicht nur bei Peter Klocker gut an: „Wir haben schon viele Gläser abgeben können und in strahlende Gesichter geblickt“, erzählt der Vorsitzende. Da die Tafel nur verteilen kann, was bei ihr eingeht, hofft er, dass dies nicht die letzte Honig-Spende war. Und tatsächlich gibt es bereits Überlegungen, weitere Tafeln oder ähnliche Einrichtungen mit dem Honig des Bezirks zu unterstützen. „Überall dort, wo wir auch mit Außenständen vertreten sind oder Anknüpfungspunkte haben“, sagt Beims. Das sind neben Landsberg am Lech beispielsweise auch Seeon-Seebruck oder Grainau.

