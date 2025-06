Super heiß, aber auch super lustig

Zum Sommervergnügen der jungen Handballer gehört Handball auf dem Rasen. Draußen zu spielen macht immer Spaß und dass das mit dem Tippen auf Gras nicht so geht, ist auch eine wichtige Erfahrung. Da ist dann mehr das schnelle Passspiel gefragt. Die Landsberger Nachwuchshandballer scheuten die Hitze nicht und fuhren mit fünf Teams zum Rasenturnier nach Friedberg. Mit dabei: Drei Pavillons, vier Wassereimer und viele Sonnenschirme. Für Abkühlung zwischen den Spielen sorgten Wasserschlachten und so wurde auch mal mit nassem Trikot gespielt.

Die weibliche D-Jugend war mit zwei Mannschaften vertreten. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten gewann man doch noch ein paar Spiele und beendete das Turnier auf dem dritten (wD1) und achten (wD2) Platz. Die weibliche C-Jugend gewann alle Spiele souverän und holte sich so den Turniersieg. Die männliche D-Jugend war mit kleinem und sehr jungem Kader vertreten. So lag der Schwerpunkt beim Erfahrungen sammeln und trotzdem Spaß haben. Die männliche C-Jugend gewann zwei Partien und hatte unglücklich zweimal das Nachsehen. Beim fünften Spiel gegen die Gastgeber gaben die Jungs nochmal alles und sicherten sich so den dritten Platz. Am Ende wurden alle roten Köpfe noch einmal in die Wassereimer getunkt und dann ging es nach acht Stunden Turnier glücklich nach Hause.

