Täter stell sich nach Körperverletzung selbst

Ein Jugendlicher schlägt einem anderem Jungen ins Gesicht. Noch am gleichen Tag stellt er sich der Polizei in Landsberg.

Ein Jugendlicher hat sich in Landsberg selbst der Polizei gestellt, nachdem er jemanden verletzt hatte. Nach Angaben der Polizei wurde in der Nähe des Jugendzentrums ein 13-Jähriger grundlos von einem weiteren Jugendlichen, der in einer Gruppe unterwegs war, ins Gesicht geschlagen. Der 13-Jährige lief daraufhin weg und verständigte die Polizei. Der Täter stellte sich später selbst bei der Polizei. Bei diesem handelte es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen aus Kaufering.