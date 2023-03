Tag der Ausbildung an den Beruflichen Schulen in Landsberg

Am Tag der Ausbildung wirbt die Berufsschule Landsberg für einen Weg abseits des Studiums. Was für eine solche Karriere spricht.

Welcher Job passt zu mir, und in welchem Ausbildungsbetrieb könnte ich mich wohlfühlen? Muss es wirklich auf Biegen und Brechen ein Studium sein oder gibt es nicht auch andere Wege zum beruflichen Glück? Dies waren einige der Fragen, um die sich die Woche der Ausbildung in ganz Bayern drehte. Auch an der Berufsschule Landsberg gab es einen Tag der Ausbildung.

Überall werden gut ausgebildete Fachkräfte gesucht. Gerade junge Menschen hätten sich in der Woche der Ausbildung inspirieren lassen, Fragen stellen, Kontakte knüpfen und ganz unterschiedliche Berufsfelder kennenlernen dürfen, heißt es in einer Presseerklärung der Berufsschule. So stellten sich Betriebe vor, fanden Schnupper-Events und Aktionstage statt. In Landsberg durfte sich die Berufsschule Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern für berufliche Orientierung an Förderzentren, Mittel- und Realschulen sowie Gymnasien des Landkreises vorstellen. Des Weiteren waren Sven Meyer-Huppmann vom Kultusministerium und der Landtagsabgeordnete Alex Dorow (CSU) anwesend.

Die Ausbildungsrichtung an praktischen Beispielen vorgestellt

Nach einer Begrüßung durch Schulleiterin Marion Rüller ging es in Kleingruppen durch die Abteilungen der Berufsschule. Schülerinnen und Schüler des Berufsgrundschuljahres Holztechnik führten die Gäste durch die Bereiche Wirtschaft, Holz, Bau, Metall, Mechatronik, Elektro und Kfz. Dort stellten Lehrlinge und Fachlehrerinnen und Fachlehrer ihren persönlichen Bildungsweg sowie ihre jeweilige Ausbildungsrichtung an praktischen Beispielen vor. Den Besuchern sei so ein umfassender Überblick über das alltägliche Arbeiten an der Berufsschule und die Vielfalt an Möglichkeiten im Rahmen der beruflichen Bildung gegeben worden, heißt es in der Pressemeldung.

Am Tag der Ausbildung waren (von links) Landtagsabgeordneter Alex Dorow, Schulleiterin Marion Rüller, Organisator Thomas Kindl (Abteilung Holz) und Sven Meyer-Huppmann als Repräsentant des Kultusministeriums an den Beruflichen Schulen in Landsberg dabei. Foto: Christoph Vogel/BSL

Nicht zuletzt sei dabei deutlich geworden, welch große Stärke die Heterogenität der Schüler- und Lehrerschaft an der Berufsschule ist und welch immense gesamtgesellschaftliche Bedeutung das hat. Alex Dorow und Sven Meyer-Huppman stellten gemeinsam fest, dass nirgendwo sonst außer in Vereinen in unserer Gesellschaft noch Menschen mit so unterschiedlichen Bildungskarrieren (von der Förderschule über private Schulträger, staatlichen Gymnasien bis hin zu diversen Umschulungen) zusammenkommen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.

Für die Besucherinnen und Besucher aus den umliegenden "Zubringerschulen" war es ein Tag, der neue und tiefer gehende Einblicke in die Möglichkeiten und Vorzüge einer fundierten Berufsausbildung an der Berufsschule Landsberg bot. Schulleiterin Marion Rüller hatte schon zu Beginn den Wunsch geäußert, dass die Gäste am Tag der Ausbildung ihre Eindrücke zurück an ihre Schulen transportieren, damit in Zukunft möglichst noch mehr junge Menschen die gewinnbringende Erfahrung einer Ausbildung als wichtigen Baustein einer persönlichen Bildungskarriere machen können. Davon profitiere letztlich nicht nur jeder Einzelne, sondern auch der Bildungs- und Wirtschaftsstandort Landsberg und Umgebung als Ganzes. (AZ)

