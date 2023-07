Tag der offenen Tür bei Rational in Landsberg lockt Tausende Besucher

Wenn das Landsberger Unternehmen Rational in seinem Hauptwerk die Türen für die Bevölkerung öffnet, kommen die Menschen in Scharen. Ein Blick hinter die Kulissen des Kombidämpfer-Herstellers.

Beim Tag der offenen Tür bei Rational am Samstag gab es lange Warteschlangen. Das Unternehmen präsentierte seine Firmengeschichte vom Museum mit den ersten Geräten bis zur modernen automatisierten Montage und erst kürzlich eröffneten Bürogebäude. Dabei stand das Essen mit Kochshows und Verpflegung der Gäste im Mittelpunkt.

Mit diesem Ansturm hätte CEO Peter Stadelmann nicht gerechnet: Eine Stunde nach Beginn um 10 Uhr hatten bereits 1000 Personen den Einlass passiert, lernten bei einer Führung das Werk 3 kennen und durften ihre Essensgutscheine im riesigen Festzelt einlösen. Um elf Uhr zog sich eine Menschenschlange vom Einlass den Gehweg an der Celsiusstraße entlang, die Wartezeit betrug um diese Uhrzeit etwa 90 Minuten.

Auch Ehemalige statten Rational einen Besuch ab

Gekommen waren auch Mitarbeitende, die ihren Angehörigen den Betrieb zeigen wollten, sowie ehemalige Beschäftigte, die Stadelmann von den Zeiten erzählten, als sie mit dem Firmengründer Siegfried Meister Schafkopf spielten. Die leisen Zweifel, ob der Rundgang mit den vorbereiteten Stationen den Ansturm bewältigen und ob die 13.000 vorbereiteten Speisen genügen würden, waren spätestens um die Mittagszeit verflogen, als sich die Warteschlange auf ein normales Maß verkürzt hatte. Rund 400 Mitarbeitende waren im Einsatz, zusätzlich viel Security-Personal.

Peter Stadelmann (CEO) freut sich über die vielen Besucher am Tag der offenen Tür bei Rational in Landsberg Foto: Christian Rudnik

Im ersten Stock präsentierte die Abteilung Komponentenfertigung die Edelstahlteile, die im Werk 2 mittels Stanzlaser und Biegezentren selbst hergestellt werden. 24 Bauteile werden für einen Kombidämpfer verbaut. Zur automatischen Bestückung werden Kuka-Roboter eingesetzt. „Die Fertigung ist voll ausgelastet, 120 Personen arbeiten im Dreischichtbetrieb“, informierte Leiter Daniel Holstegge. Vorbei am Infobereich der Produktentwicklung ging es zur Kochshow. „Schweinebraten ist das Ding bei Rational“, erläuterte der Koch, während unter seinem Messer die Kruste des saftigen Bratens, der seit 17 Uhr am Vortag bei niedrigen Temperaturen gegart wurde, knisterte.

An einem Tag können bei Rational bis zu 500 Kombidämpfer gebaut werden

Anschließend ging es auf die Empore über der Montagehalle. Seit 2019 sind dort auf einer 15 Meter langen Achse zwei Handhabungsroboter in der Innenkastenschweißanlage im Einsatz. Sowohl die autonomen Fahrzeuge, die Teile zu den einzelnen Montagestationen bringen, als auch die Mitarbeitenden konnten bei ihrer Arbeit beobachtet werden. Rund die Hälfte der Belegschaft war am Tag der offenen Tür zugegen, „denn es sollen ja nicht nur die Räume, sondern auch die Arbeitsplätze gezeigt werden“, so Stadelmann. Der Blick in die Pre-Montage zeigt: Hier herrscht Struktur und Ordnung. Dennoch erscheint die Vielfalt der Dinge auf den ersten Blick wie ein Wimmelbild. „400 bis 500 Geräte können an einem Tag gebaut werden“, informierte Stadelmann. Jedes Gerät wird auf perfekte Funktion getestet, bevor es das Werk verlässt. Dazu kommt es in die riesige Versandhalle, in der Kartonagen das Bild bestimmen. Docks für Stückgut und Container sind getrennt an unterschiedlichen Seiten des Gebäudes angebracht, die von Lastwagen angefahren werden.

Tag der offenen Tür bei der Rational AG in Landsberg Foto: Christian Rudnik

Ein separater Bereich ist das Serviceteilcenter, das 100.000 Sendungen pro Jahr verlassen. In drei Jahren wird es zu klein sein, deshalb ist ein Neubau bereits in Planung, mit dem 2024 begonnen werden soll. Im kürzlich eröffneten neuen Bürogebäude konnten moderne Arbeitsplätze besichtigt werden. Hier befand sich auch eine der vielen Attraktionen für Kinder, die auf dem Weg durch die Gebäude fleißig Sticker für ihr Album sammeln: die Carrera-Karrierebahn.

Rational investiert in eine neue Photovoltaikanlage

Um Karriere ging es auch beim Tag der offenen Tür, der vor allem dazu diente, sich als attraktiver Arbeitgeber zu zeigen, sagte Peter Stadelmann. Nachhaltigkeit ist ein Thema, an dem auch Unternehmen heutzutage nicht mehr vorbeikommen. Derzeit investiert Rational in eine Photovoltaikanlage in einer Größenordnung, die 290 Haushalte versorgen könnte. Zum Heizen und Kühlen dient Geothermie.

Nach dem Rundgang ließen es sich die Gäste beim Tag der offenen Tür bei Rational gut schmecken. Foto: Christian Rudnik

Auch soziales Engagement ist Rational wichtig. So kochen Mitarbeitende in der Niederlassung in Kiew für Bedürftige, gekocht wurde auch schon für die Flüchtlingsunterkunft in Penzing sowie für Geflüchtete an der polnischen Grenze. Dass es neben der Arbeit auch guten Kontakt zwischen den Mitarbeitenden gibt, zeigte die Gemäldeausstellung der firmeneigenen Künstlergruppe art@rational. Wie gut das Essen aus den Kombidämpfern schmeckt, konnten die Besucher zum Abschluss dann im Zelt verkosten, bevor sie den Heimweg antraten.