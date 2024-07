Tagesausflug des VdK Oberer Lechrain an den Schliersee und zum Wasmaier-Museum

Bei angenehmen Temperaturen und bester Laune startete der VdK Oberer Lechrain seinen Tagesausflug zum Schliersee. Vorsitzender Hans Bauer begrüßte die Gäste herzlich im voll besetzten Bus und sorgte für einen reibungslosen Start in den Tag. Aufgeteilt in vier Gruppen erfuhren die Gäste spannende Details zur Entstehungsgeschichte des altbayerischen Dorfes und interessante Gegebenheiten der früheren Bewohner. Nach einem guten Mittagessen folgte eine malerische Rundfahrt auf dem Schliersee mit herrlichem Blick über den See bis hin zu den Alpen. Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. Am frühen Abend kehrten alle Teilnehmer glücklich nach Hause zurück, zurückblickend auf einen unterhaltsamen und herrlichen Tagesausflug.

