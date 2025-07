Tagesfahrt nach Kelheim und Kloster Weltenburg

Ein rundum gelungener Ausflug führte eine große Gruppe reiselustiger Teilnehmer am 12. Juli 2025 nach Kelheim und zum berühmten Kloster Weltenburg. Bereits früh am Morgen startete der vollbesetzte Bus bei bestem Sommerwetter in Richtung Altmühltal. Nach der Ankunft in Kelheim stand als besonderes Highlight eine Schifffahrt durch den Donaudurchbruch auf dem Programm. Die imposanten Felsformationen des Naturschutzgebiets und das Spiel von Licht und Wasser sorgten für beeindruckende Ausblicke, die von den Teilnehmern begeistert aufgenommen wurden.

Das Ziel der Fahrt war das Benediktinerkloster Weltenburg, das malerisch am Donaustrand liegt. Dort erwartete die Gruppe eine fachkundige Führung durch die Klosterkirche St. Georg, ein Meisterwerk des europäischen Barock. Die berühmten Gebrüder Asam schufen mit ihren prachtvollen Fresken, Stuckaturen und der außergewöhnlichen Lichtregie ein Gesamtkunstwerk, das die Besucher nachhaltig beeindruckte. Nach der Kirchenführung blieb noch Zeit für eine gemütliche Einkehr im Klostergasthof oder einen Spaziergang an der Donau, bevor es am Nachmittag wieder zurück ging. Die Teilnehmer waren sich einig: Diese Tagesfahrt bot eine gelungene Kombination aus Naturerlebnis, Kulturgenuss und geselligem Beisammensein.

