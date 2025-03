Talent ist vorhanden

Jede junge Handballerin und jeder junge Handballer will mal höherklassig spielen. Und der Weg dorthin beginnt meist durch Fördermaßnahmen der Verbände. Um die Talente in den Vereinen früh zu fördern, bietet jeder bayerische Bezirk - hier der Bezirk Alpenvorland - die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Auswahltraining an. Los geht es mit dem sogenannten Frühförderkader. Aber an diesen Maßnahmen kann man nicht einfach teilnehmen, sondern man muss bei sogenannten „Sichtungen“ zeigen, was man drauf hat, um in die entsprechenden Förderkader aufgenommen zu werden.

Jüngst fand in der Kaufringer Montessori-Halle die Sichtung für die Mädchen mit Jahrgang 2013 und jünger statt. Auch von der Abteilung Handball des TSV Landsberg haben sich vier Mädchen beworben. Drei Stunden wurde trainiert und gespielt. Am Ende sind alle vier Landsbergerinnen von den Auswahltrainern in den Frühförderkader berufen worden. Da war die Freude bei Luisa, Leni, Selina und Heidi natürlich groß.

Das Auswahltraining findet außerhalb der Ferien an jedem zweiten und vierten Samstag im Monat an verschiedenen Orten statt. Es ist eine tolle Gelegenheit dazuzulernen und Mädchen aus anderen Vereinen kennenzulernen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.