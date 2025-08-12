Techno-Festival in Landsberg: Tanzen und Feiern mit viel Lärmschutz

Zum dritten Mal fand heuer das Techno-Festival „Apo‘Xeo“ auf dem Gelände des Landsberger Lech Ateliers statt, organisiert vom Blütezeit Kollektiv. „Tanzbar, Überraschend, Vielfältig“ lautete das Motto an zwei Veranstaltungstagen. Die äußeren Voraussetzungen hätten besser nicht sein können und so kamen vor allem junge Besucherinnen und Besucher aus dem Landkreis und darüber hinaus mit dem Auto, dem Taxi, dem Fahrrad oder zu Fuß auf das Gelände nördlich der Kläranlage. Getanzt und gefeiert wurde bis spät in die Nacht. Und aufgrund eines ausgefeilten Konzepts hielt sich auch die Lärmbelästigung für die Anwohnenden in Grenzen.

Wie in den vergangenen Jahren haben zahlreiche fleißige Hände und kreative Köpfe auf dem Gelände des Lech Ateliers einen Ort der Begegnung geschaffen, der seinesgleichen sucht. „Das letzte Brett für die Bühne haben wir am Freitagmorgen geschnitten“, erzählt Ludwig Rabe vom Blütezeit Kollektiv, das ehrenamtlich aktiv ist. Das Team sei eingespielt, jeder kenne seine Aufgaben und sei mit Spaß an der Sache dabei. Rund 75 Personen helfen dem achtköpfigen Kernteam vor, während und nach dem Festival. „Da steckt viel Herzblut drin“, sagt Ludwig Rabe. Das zeige sich auch in der gut vierwöchigen Vorbereitungsphase.

Beim Festival in Landsberg gibt es eine aufwendige Licht- und Lasershow

Doch die Mühe hat sich gelohnt: Wer sich auf der großen Tanzfläche vor dem DJ-Pult zum Beat bewegte, konnte sich nicht nur in der Musik, sondern auch im Anblick der vielen Details verlieren. Aufwendige Licht- und Laserinstallationen, die mit der eintretenden Dunkelheit ihre beeindruckende Wirkung voll entfalteten, zogen die Tanzenden an beiden Tagen in ihren Bann. Wer es lieber etwas ruhiger mochte, zog sich in den Zauberwald zurück, in dem es viele Sitzgelegenheiten und schattige Plätze gab. Wer es ganz gemütlich wollte, der legte sich einfach in eine Hängematte.

Auf dem großen Gelände, das für rund 950 Gäste zugelassen ist, war aber noch Platz für mehr. So war heuer zum ersten Mal Marija Icanovic von „DIY zeitlos“ dabei, die Vintage-Kleidung und Vintage-Stoffe kreativ upcycelt und verkauft. Laura Scherff vom „Art Club“, lud an ihrem Stand, bestückt mit Leinwänden und allerlei Material, zur kreativen Auszeit vom Tanzen ein An der großen Bar schenkten viele freiwillige Helfer aus. Am Stand von „Didi’s Vogelhäusl“ servierten Dieter Bönsch mit Silke Gerstmaier den Besuchern Käsespatzen und Kaiserschmarrn.

„Das hier trifft voll den Zeitgeist“

Einer der Gäste am Freitagabend war Leon Rasenberger aus Utting. Er erzählte unserer Redaktion, wie wichtig diese Veranstaltung für ihn und seinen Freundeskreis sei. „Das hier trifft einfach voll den Zeitgeist“, sagte er. Das Festival bringe die Menschen zusammen, schaffe einen Raum der Gleichheit und des Miteinanders. Rasenberger ist selbst DJ und schon lange in der elektronischen Musikszene beheimatet. Er freut sich, wie auch schon in den vergangenen Jahren, Teil des Line-ups zu sein. Dieses ist von den Veranstaltern ganz bewusst bunt gemischt: International bekannte Künstler wechseln sich mit lokalen Newcomern ab.

International bekannte Künstler und lokale Newcomer legten beim Festival auf. Das Foto zeigt „2HOT2PLAY" im Atelier-Gebäude. Foto: Christian Rudnik

Mit viel Aufwand wurde im Vorfeld des Festivals ein Lärmschutzkonzept umgesetzt. Im vergangenen Jahr waren bei der Polizei über 20 Beschwerden wegen Ruhestörung eingegangen. Die Anrufenden meldeten sich nicht nur aus der benachbarten Schwaighofsiedlung, sondern auch aus dem Westen der Stadt. Wie Ludwig Rabe unserer Redaktion sagt, habe das Blütezeit Kollektiv deswegen Landratsamt und Stadt ein eigenes Konzept vorgelegt.

Dieses sieht neben regelmäßigen Messungen auf dem Gelände und in der nächstgelegenen Wohnbebauung eine spezielle Anordnung der Lautsprecher, eine Drei-Wege-Anlage (statt einer Zwei-Wege-Anlage) und mit Wasser gefüllte Container vor, die die Bass-Töne dämpfen sollen. Die Kosten liegen laut Rabe bei rund 10.000 Euro, bei einem finanziellen Gesamtaufwand von rund 65.000 Euro.

Jano Weidner (links) und Lorenz Lang sorgten dafür, dass die Gäste des Techno-Festivals im Lech Atelier ihre Fahrzeuge an den richtigen Standorten abstellten. Foto: Christian Rudnik

Tatsächlich war die Musik in der Nachbarschaft, die Autobahn liegt zwischen Festivalgelände und Schwaighofsiedlung, kaum zu hören. Einige Anwohnende, die unsere Redaktion befragt hat, hatten das Festival gar nicht bemerkt und sich nur über die am Waldfriedhof parkenden Fahrzeuge gewundert. Auch im Westen der Stadt war die Musik, wenn überhaupt spätnachts, leise zu hören. Und so gingen bei der Polizei an beiden Tagen lediglich zwei Beschwerden wegen Ruhestörung ein. Auch die im Vorfeld vonseiten der Stadt geäußerte Sorge, dass Seitenstraße zugeparkt werden, war unbegründet. Nur vereinzelt stellten die Festivalbesucher ihre Fahrzeuge dort ab. Von Lu Grundmann und Thomas Wunder