Tanztheater in Landsberg: Die ungezügelte Lust an der Bewegung

Plus Die Art Motion Joy Dance Company gastiert erstmals im Stadttheater. Großen Einfluss hat eine gebürtige Landsbergerin.

Tanz ist Ausdruck und besitzt eine eigene, selbstständige Sprache. Somit liegt es auf der Hand, dass Tanz auch Kommunikation sein kann, Kommunikation ist. Anna Maria Johannes hat im August 2022 professionell ausgebildete Tänzerinnen zu einer zeitgenössischen Kompanie zusammengeführt und war mit ihr zu Gast im Landsberger Stadttheater. „Auf den ersten Blick“ – die erste Inszenierung der Art Motion Joy Dance Company – brachte diesen Aspekt der Kommunikation besonders deutlich zum Ausdruck, seelische Erregung und intellektueller Inhalt durch körperliche Bewegung zu verdeutlichen.

Die in Landsberg geborene Anna Maria Johannes hat in den zurückliegenden Jahren intensive tänzerische Erfahrungen sammeln können. Mit fünf begann sie mit dem Ballettunterricht und absolvierte anschließend eine Ausbildung mit international anerkannter Abschlussprüfung bei der Royal Academy of Dance. Sie machte eine professionelle Tanzausbildung, tanzte in Kopenhagen und Barcelona und seit 2014 immer wieder in verschiedenen Kompanien in New York. Seit 2019 lebt sie in München und hat hier die Vorbereitungen für ihr erstes eigenes Ensemble geschaffen. Anna Maria Johannes erhielt 2012 für besonders herausragende Leistungen im Bereich „Moderner Tanz“ den Kulturförderpreis der Stadt Landsberg.

