Teenager angefahren: Autofahrer übersieht junge Passanten in Landsberg

Ein Autofahrer übersieht in Landsberg an einer auf grün geschalteten Fußgängerampel zwei Jugendliche. Beim Unfall werden die beiden Passanten leicht verletzt.

Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr hat sich in Landsberg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Wie die Polizei mitteilt bog in 35-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von der Erpftinger Straße kommend in Richtung Danzinger Platz ab. Zum selben Zeitpunkt überquerten zwei junge Passanten (eine 15-Jährige und ein 16-Jähriger) die Straße Danzinger Platz an der dortigen auf grün geschalteten Fußgängerampel.

Unfall in Landsberg: Jugendliche stürzen zu Boden und verletzen sich leicht

Der Autofahrer touchierte hierbei die 15-Jährige mit der rechten Fahrzeugseite, worauf diese mit dem 16-Jährigen zusammenstieß und zu Boden fiel. Glücklicherweise verletzten sich die beiden Teenager hierbei nur leicht. An der Kleidung der 15-Jährigen entstand Sachschaden. (AZ)