Telefonbetrug in Landsberg: Polizei hat weitere Informationen

Eine 60-jährige Frau händigt nach einem Schockanruf in Landsberg wertvollen Schmuck aus. Jetzt liefert die Polizei eine Personenbeschreibung.

Am Donnerstag (15. September) war eine 60-jährige Frau aus Pöcking Opfer von Telefonbetrügern geworden. In der Landsberger Innenstadt übergab sie daraufhin Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro an eine Abholerin. Zu dieser Person hat das Polizeipräsidium Oberbayern nun eine Personenbeschreibung veröffentlicht.

Die Frau, die das Schmuckkästchen entgegennahm, ist laut Polizei etwa 1,60 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und schlank, sie sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, hat ein ovales Gesicht und wellige schulterlange Haare. Bekleidet war sie mit einer beigen Strickjacke mit Gürtel, Kleid oder Rock in Herbstfarben, sie führte eine rostrote Ledertasche bei sich und machte insgesamt eine ungepflegte Erscheinung.

Telefonbetrug: Der Frau wurde ein Unfall ihrer Tochter vorgegaukelt

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Kripo Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/6120.

Wie berichtet war der Frau aus Pöcking mit einem sogenannten "Schockanruf" vorgegaukelt worden, dass ihre Tochter in einen Unfall verwickelt sei. Um dieser eine Untersuchungshaft zu ersparen, solle sie Schmuckgegenstände als Kaution herausgeben. (AZ)

