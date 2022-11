Landkreis Landsberg: Telefonbetrug scheitert ganz knapp

Ein 65-jähriger Mann hebt nach einem betrügerischen Anruf von seiner Bank Geld ab und fährt zum vereinbarten Übergabeort. Doch dann passiert etwas Unerwartetes.

Ein 65-jähriger Mann aus dem Landkreis war am Donnerstag knapp davor, von Telefonbetrügern um einen fünfstelligen Euro-Betrag gebracht zu werden. Laut Mitteilung der Landsberger Polizei kam die Geldübergabe, zu der der Mann überredet worden war, dann aber nicht zustande.

Der 65-jährige Familienvater hatte einen Anruf von seiner vermeintlich weinenden Tochter erhalten. Die Person am Telefon teilte mit, dass sie in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und festgenommen worden wäre. Anschließend übernahm das Telefonat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger und baute eine Legende von der nun nötigen Kautionszahlung auf. Der 65-Jährige ging auf die Forderung ein, holte von seiner Bank einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag und fuhr damit zu einem später vereinbarten Treffpunkt. Hier sollte das Geld an eine angebliche Gerichtskassenmitarbeiterin übergeben werden.

Polizei und Staatsanwaltschaft fordern niemals Kautionen am Telefon

Aus bislang nicht erklärbaren Gründen und zum Glück für den 65-Jährigen erschien die Geldabholerin nicht. Bis hierhin hatte der unbekannte Anrufer das Telefonat noch aufrechterhalten und dem Mann weiterhin Anweisungen gegeben. Nur durch das Verhalten der Täter - die Übergabe des Geldes abzubrechen - konnte der 65-Jährige sein Geld behalten. Kurze Zeit später hatte er Kontakt zu seiner Tochter, die wohlauf war.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass telefonisch weder von der Staatsanwaltschaft noch von der Polizei Kautionszahlungen gefordert werden. Die Polizei wird keine Übergaben von Geld an öffentlichen Orten vereinbaren. Am Telefon sollten keine persönlichen Daten oder Informationen zu Vermögensverhältnissen preisgegeben werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch