Landsberg

Temporeich, tragisch, komisch: „The Party“ in Landsberg

Plus Das Landestheater Schwaben zeigt die Komödie im ausverkauften Stadttheater. Intendantin Christine Hofer übernimmt kurzfristig eine Rolle.

Von Hertha Grabmaier

Am frühen Nachmittag stand es endgültig fest, Flurina Carla Schlegels Stimme versagt, krankheitsbedingt. Die Schauspieler wollten spielen, das Publikum im Landsberger Stadttheater dabei zusehen. So übernahm Intendantin Christine Hofer, vom Skript lesend, kurzfristig die Rolle der Martha, was sie großartig meisterte. Zu sehen gab es die Komödie „The Party“.

Es sollte eine kleine Party mit Freunden werden, um gemeinsam den politischen Erfolg von Janet (Mirjam Smejkal) zu feiern, die von der Oppositionspartei zur Schattengesundheitsministerin ernannt wurde. Der Abend beginnt wenig spektakulär: Janet, mit Schürze, kümmert sich, in der auf mehreren Ebenen spielenden Handlung, um die Königinnen-Pastetchen und nimmt nebenbei telefonische Glückwünsche entgegen, während ihr Mann Bill (Thorsten Hamer) sich nebenan mit einem Getränk auf dem Sofa fläzt. Schon rauschen die ersten Gäste an, April (Josephine Bönsch), Janets beste Freundin, samt Partner Gottfried (Tobias Loth), gefolgt von Martha, Bills Studienfreundin. Deren Ehefrau Jinny (Almut Kohnle) kommt wegen eines Ultraschalltermins später. Der nervös wirkende Banker Tom (Tom Christopher Büning) erscheint ohne seine Ehefrau und Janets Kollegin Mary Ann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

