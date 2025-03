Tesla wird an der Alten Bergstraße beschädigt

Zwischen Dienstag, 17.45 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, hat ein Mann seinen schwarzen Tesla am Straßenrand der Alten Bergstraße geparkt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden in Form von Kratzern an der hinteren linken Stoßstangenseite und am hinteren linken Radkasten fest.

Der Unfallverursacher hatte sich nach Polizeiangaben von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Der Unfall ereignete sich augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken, so die Polizei. Die Inspektion Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)