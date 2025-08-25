Thaneller Umrundung

Nachdem die ersten geplanten Mountainbike-Touren buchstäblich „ins Wasser gefallen“ waren, ging es am Montag, den 18.08.2025 zur Premiere in die Lechtaler Alpen. Von der Almkopfbahn in Bichlbach führte die Rundtour über die Raaz-Alpe und die Heiterwanger Hochalm rund um den Thaneller. Am Schluss standen 42 Kilometer und 1.400 Höhenmeter „auf dem Tacho“. Tourguide Martin Meyer: „Mit unseren sanften Mountainbike-Touren sprechen wir insbesondere diejenigen Radler an, die es über ihre Trekkingtouren hinaus auch einmal in die Berge zieht, ohne gleich technisch anspruchsvolle Trails fahren zu müssen. Für uns liegt der Genuss an der Natur und nicht die sportliche Höchstleistung im Vordergrund. So führen die Routen primär über Forst- und Wiesenwege sowie leicht zu fahrende Singletrails. Auch ist es uns ein großes Anliegen, durch umsichtige Routenwahl und rücksichtsvolles Fahren den Konflikt mit Wanderern zu vermeiden.“

Wer gerne nähere Informationen zu den ADFC-Mountainbike-Touren haben möchte oder sich unsicher ist, ob das eigene Fahrkönnen oder Bike für eine solche Tour ausreicht, der sollte sich einfach einmal beim ADFC Landsberg melden. Am besten eine Mail an martin.meyer@adfc-landsberg.de schreiben oder persönlich einen der regelmäßigen Radlertreffs im Restaurant „Offside“ (Sportzentrum Landsberg) besuchen. Die nächsten Treffen finden nach der Sommerpause am 18. September, 16. Oktober, 20. November und 18. Dezember statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

